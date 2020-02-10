Esenyurt'ta bir kadın erkek arkadaşı tarafından vuruldu

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın erkek arkadaşı tarafından bacağından vuruldu. Zanlı olay yerinden kaçtı.

Esenyurt'ta bir kadın sevgilisi tarafından sokağın ortasında bacağından vuruldu. Yere yığılan yaralı kadın erkek arkadaşına seslenerek 'Sen git. Polis geliyor' dedi ve saldırgan erkek arkadaşı ambulans gelene kadar yaralı kadının başında bekledi, ardından olay yerinden kaçtı.

Olay sabah saatlerinde Ardıçlı mahallesinde bulunan bir sokakta gerçekleşti. İsmi Volkan olduğu öğrenilen zanlı bilinmeyen bir sebeple kız arkadaşı Meltem Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyümeye başlayınca saldırgan çıkardığı silahla kız arkadaşına doğru 4 el ateş açtı. Meltem Ç. bacağından yaralanırken, erkek arkadaşı başında bekleyerek olay yerinde bekledi. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine birçok ambulans ve polis araçları sevk edildi.

Olayın ardından seslere tanık olan bir mahalle sakini 'Hiçbir şey görmedim, silah sesi duydum. Meltem üst komşum ordan tanıyorum, kendisini vuran kişi ise erkek arkadaşı. Vurduktan sonra başında bekledi, sonra ambulans gelince burdan ayrıldı' diye konuştu. Kaçan saldırganın bulunması için çalışmalar hâlâ devam ediyor. (DHA)