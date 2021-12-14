Esenyurt'ta asansörde cinsel saldırıya uğrayan kadının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta bir kadına cinsel saldırıda bulunan zanlı gözaltına alındı. Saldırıdan kurtulan Özbekistan uyruklu 35 yaşındaki U.K.’nin emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı.

Arkadaşının doğum gününden sabaha karşı saat 04.00 sıralarında evine döndüğünü söyleyen U.K. "Siteden içeriye girdiğimde etrafımda kimse yoktu. Ancak asansöre binerken, ismini bilmediğim bir kişi de benimle birlikte bindi. O sırada asansörle dairemin bulunduğu kata çıkmak için bekliyordum ve telefonumla oynuyordum. Daha sonra benimle birlikte asansörde birlikte olan, kişi saldırmaya başladı" dedi.

Saldırganın bağırmaması için ağzını kapattığını belirten U.K., "Ben kurtulmaya çalışırken beni yere düşürdü. Üzerimde bulunan çorabımı çıkarmaya çalıştı. Ben orada tekmeler savurarak o kişiyi kendimden uzaklaştırmaya çalışsam da o kişi benim üzerime çıkarak beni etkisiz hale getirmeye çalıştı" diye konuştu.

İtişme sırasında asansörün kapısının açıldığını ve zanlının kaçtığını söyleyen U.K., şöyle devam etti:

"Ben de sabah 10.00 sıralarında site yönetimine getirerek durumu anlatım ve kamera kayıtlarına bakılmasını istedim. Site yönetimin bu kişinin burada oturmadığını söyledikten sonra olayı polis ekiplerine haber verdik."

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