Esenyurt'ta 11 işçinin hayatını kaybettiği yangın; Kaldem İnşaat ortaklarına 14 yıl hapis cezası verildi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2012 yılında bir AVM inşaatında, 11 işçinin kaldığı çadırın yanması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 15 tutuksuz sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

DHA'da yer alan habere göre mahkeme heyeti Kaldem İnşaat'ın hissedarı Mehmet Altun, şirketin ortakları Abdullah Altun ile Kadir Altun'un 'Birden fazla kişiyi bilinçli taksirle öldürme' suçundan ayrı ayrı 14 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken elektrik teknikeri Şaban Bakırcı'nın da aynı suçtan 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Diğer sanıklar Hikmet Tezcan, Hakan Mintaş, Yalçın Arıcı, Ahmet Selahattin Şakarcan, Çoşkun Yılmaz, Orhun Kartal da aynı suçtan ayrı ayrı 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çıkan yangında oğlunu kaybeden Ayşe Kıyak ve ağabeyini kaybeden Sebahattin Yağal karardan memnun olduklarını dile getirdi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, daha önce 6 sanığın beraatine ve sanıklar Kaldem İnşaat'ın ortakları Mehmet Altun, Abdullah Altun, Kadir Altun ve elektrik teknikeri Şaban Bakırcı için 10 yıl hapis cezası vermişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi bu kararı cezalar yönünden bozarken, beraatler yönünden onamıştı. Görülen yeni davada dosya kapsamında 7 kişi hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan ek iddianame düzenlenmişti.