T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Esenyurt Belediyesi'nde kadın cinayeti

Pompalı tüfekle belediyeye giren şahıs, önce M.Ö. adlı kadının ardından da kendi canına kıydı

05 Mart 2018 16:58

İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne elinde pompalı silahla giren 43 B.Ö., önce 42 yaşındaki M.Ö.'nün , ardından da kendi hayatına son verdi. Belediyeye polis ve, sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah 10.30 sıralarında meydana geldi. Nazım Hikmet Bulvarı’nda bulunan Esenyurt Belediyesi Ek Hizmet Binası’na gelen B.Ö. (43) pompalı silahla içeriye girdi. B.Ö. burada çalıştığı öğrenilen M.B. (42) adlı kadını alıkoyarak bir odaya kapattı. M.B.’yi vuran B.Ö. daha sonra yaşımına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Belediye önünde önlem alan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ETİKETLER

Esenyurt belediyesikadın cinayeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24