Esenyurt Belediyesi'nde kadın cinayeti

İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne elinde pompalı silahla giren 43 B.Ö., önce 42 yaşındaki M.Ö.'nün , ardından da kendi hayatına son verdi. Belediyeye polis ve, sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah 10.30 sıralarında meydana geldi. Nazım Hikmet Bulvarı’nda bulunan Esenyurt Belediyesi Ek Hizmet Binası’na gelen B.Ö. (43) pompalı silahla içeriye girdi. B.Ö. burada çalıştığı öğrenilen M.B. (42) adlı kadını alıkoyarak bir odaya kapattı. M.B.’yi vuran B.Ö. daha sonra yaşımına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Belediye önünde önlem alan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.