Esenyurt Belediye Başkanı, ders saatinde öğrencilerden 'Evet' oyu istedi

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Güzelyurt Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ders saatinde kültür merkezine toplayarak 'evet' oyu istedi.

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre, yaşanan olaya tepki gösteren Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Özlem Tolu, “AKP, okulları seçim bürosu gibi görüyor. Öğrencilerin ders saatinde böyle bir etkinliğe götürülmesi yasal değil” diye konuştu.

AKP Gençlik Kolları Yeni Seçmen Biriminin referandum kampanyası kapsamında liselere giderek okul başkanları ve okul yönetimleriyle görüşmeler yapıp, öğrencileri otobüslerle çeşitli etkinliklere götürmesinin ardından bir skandal da İstanbul’da yaşandı.

Güzelyurt Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri ders saati içerisinde Esenyurt Belediyesi’ne ait kültür merkezine götürüldü. Etkinliğe Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu da katılırken, Belediye Başkanı öğrencilerden referandumda ‘evet’ oyu istedi!

Belediye Başkanı Kadıoğlu, etkinliği sosyal medya hesabından ‘Gençlerimiz ile bir araya gelmeye devam ediyoruz’ şeklinde duyurdu.

"Liseler, parti binası haline getirldi"

Eğitim Sen İstanbul 7 No’lu Şube Başkanı Özlem Tolu, öğrencilerin ders saati içerisinde, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün onayı olmadan böyle bir etkinliğe götürülmesinin doğru olmadığını söyledi. Tolu, “Bunlar 12. Sınıf öğrencisi ve oy verebilecek yaşta olan öğrenciler. Öğrenciler, Belediye Başkanı Kadıoğlu’nun yapmış olduğu konuşma ile ‘evet’ demeye ikna edilmeye çalışılıyor.” dedi.

“AKP, İmam Hatip liselerini propaganda aracı olarak kullanıyor” diyen Tolu, “Bu olay AKP’nin İmam Hatip liselerinde yaptığı ilk iş değil. İmam Hatip liselerini kendi propaganda alanı ve militan yetiştireceği bir mevzi olarak görüyor. AKP gençlik kolları bu liseleri parti binası gibi kullanıyor.” diye konuştu. Tolu sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğitim alanlarının bir partinin propaganda aracı olarak kullanılması kabul edilebilir bir şey değil. İktidar, öğretmenleri, memurları siyaset yapmakla suçluyor ama kendileri okulları propaganda alanı kullanmaya devam ediyor. Ve bu tür olaylar hakkında soruşturma da açılmıyor. Sadece kendilerinin istediği siyaseti kabul ediyorlar”

"Veliler duyarlı olmalı"

Velilere de çağrıda bulunan Tolu, “Velileri de duyarlı olmaya çağırıyoruz. Veliler, çocuklarını AKP propagandasına maruz kalsın diye okullara göndermiyor. Kaymakamlığın izni olmadan, velilerin izni olmadan bir çocuğun dersten çıkarılması ve böyle bir etkinliğe götürülmesi yasal bir şey değil” diye konuştu.

"Bu konuda size bilgi veremem"

Konuyla ilgili aradığımız Güzelyurt Kız İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı, kendisinin olayla ilgili bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Müdür yardımcısı, bu toplantının kimin izni ile gerçekleştiğini sorduğumuzda ise, “Bu konuda size bilgi veremem. Bilgi vermek, benim yetki sınırımda değil” cevabını verdi.