ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI ALATEPE: "YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,DHA

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt\'taki fabrika yangınına ilişkin, \"Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor\" dedi. Basın mensuplarına konuşan Ali Murat Alatepe, olayda can kaybı ve yaralı olmamasının sevindirici olduğuna söyledi. Alatepe, \"Hepimize geçmiş olsun. Palet ağaçtan üretilen bir malzeme. Açık bir alan ve yaklaşık 3 dönümlük bir alanda bu üretimi gerçekleştiriliyor. Can kaybının olmamasına çok seviniyoruz. Diğer taraftan rüzgar yok. Rüzgarın olmaması tamamen sanayi bölgesi olan bu bölgeye hacimli alevlerin yayılmamasına vesile oldu. İtfayemiz yoğun. Şu anda soğutma aşamasına gelindi. İçin için yanmalar devam ediyor. Yangının sıçradığı binaların söndürülmüş olması bizi rahatlattı. Şu anda yaralı da yok. İtfaiye ekiplerine de sordum; onlarda da yok. Sabahtan beri yoğun bir gayret sarfediyorlar. Bir saatlik bir soğutmayla yangını tam kontrol altına alacağız.

\"YANGIN NEDEN ÇIKTI?\"

Yangının neden çıktığına dair bir soru üzerine Başkan Altepe, \"Ağaç üretimi yaptığı için etrafı açık; bu açıklık da alevlerin yükselmesine sebep olmuş. Ama bilemiyorum, belki bir kontaktan... Savcımız burada, polis burada onlar bakacaklar. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Başkan Alatepe\'nin açıklaması

-Gazetecilerin sorularını yanıtlaması

-Genel ve detaylar

