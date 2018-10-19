Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe: 2019 bütçemizi hizmete kilitledik

İSTANBUL, (DHA) -ESENYURT Belediyesi 2019 bütçe görüşmelerinde mecliste bir konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, bütçelerinin tamamen sağlam olduğunu belirterek hizmete kilitlendiklerini söyledi.

Esenyurt Belediyesi Meclis Salonu’nda ekim ayı meclis toplantılarının 3’üncü oturumunda bütçe görüşmeleri yapıldı. Yapılan görüşmeler sonrası gerçekleştirilen oylamayla Esenyurt Belediyesi 2019 yılı bütçesi oy çokluğu ile 900 milyon 672 bin lira olarak belirlendi.

Görüşmeler sırasında bir konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt Belediyesi’nin krediye ihtiyacı olmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Sözde kriz yeleğini giyseydik harçlarda yüzde 30 indirim yapmazdık. Biz iş yapacağız. Ne kadar anlamasanız görmeseniz de hizmete kilitlenmiş durumdayız. Biz dinamik paralı ve zengin bir bütçeyiz. Önümüzdeki ay için daha 70 milyonluk bir tahsilatımız var. Faiz için direndik krediyi kullanmadık. Bizim belediyemizin krediye ihtiyacı yok. 43 milyon lira daha yeni hesaplarımıza girdi. Devlete borcu kadar alacağı olan da biziz. Yılsonuna kadar 280 bin liranın borcumuzdan düşmesini bekliyoruz. Çok rahatız, çok çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bu bütçe sağlam bir bütçe. Önümüzdeki yıla dair 100 milyonluk bir düşme yapıyor ama bizim hizmetlerimizde hiçbir düşme olmayacak.”

“YAKINDA TEKLİ EĞİTİME GEÇİLECEK”

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, konuşmasında yapılan ve planlanan proje ile hizmetler hakkında da ayrıntılı bilgi verdi. Alatepe, ilçede yeni yapılacak yeni 45 okulla okul sıkıntısının biteceğini bildirerek, “Bu konu bizim önceliğimiz. Şu ana kadar 7 okulu bitirdik. Sömestreye kadar 6-8 arasında bir okul daha bitecek. 6 aylık süreçte Esenyurt’ta kısmi bir rahatlama sağlamış olacağız. Bu ortamda 25 milyon lira okul yapımına ayırdık ama 25 milyon lira da bağışçılardan alacağız. 50 milyon liralık okul bütçemiz var. Bize hemen 30 okul lazım. Okul beklentimiz 45 adet. Bu yıl 15’ini devlet, 15’ini bağışçılar yapacak. Bunlar tamamlandığında tekli öğretime geçebiliyoruz. Arsa konusunda da çözüm yolları buluyoruz. Geniş okul bahçelerine yeni okul projelerine hemen yer ayarlayacağız “ diye konuştu.

Alatepe, yıl sonuna kadar 5 kreş bitireceklerini bildirerek, “Dünyanın en güzel kreşi de bizde. Recep Tayyip Erdoğan parkında. Başkanlık ofisi olarak ayrılan hiçbir yeri ben kullanmayacağım, buralara kreş yaptıracağım“ dedi.

“YANLIŞ YAPAN MÜTEAHHİTLERİMİZİN HEPSİNE DAVA AÇACAĞIZ”

Binalardaki atık su sorunun müteahhidin yaparken dar yapmasından veya insanların tıkamasından kaynaklı olduğunu beliren Alatepe, “Bahara kadar hızlı bir çalışmayla yağmur suyunun bizim derelerimizdeki geri basmasını engelleyeceğiz. Eğer bundan sonra sorun oluşursa yanlış yapan müteahhitlerimizin hepsine dava açacağız“ diye konuştu.

“İLÇE EKONOMİSİNİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

Milli gelire katkılarının yüzde 4,5 olduğunu bildiren Alatepe “Yapacağımız çalışmalarla insanların elini anahtar tutacak hale getireceğiz. Halk Eğitim ve Milli Eğitimle ortaklaşa hareket edeceğiz. İlçe ekonomizminin dinamizmini, kendi eğitim verdiğimiz insanlarla yukarılara taşımak istiyoruz“ dedi.

“HARÇLARA YENİ YILDA ZAM YOK”

Esenyurt Belediyesi’nin 2019 yılı bütçesiyle ile ilgili bir sunum gerçekleştiren Belediye Başkan Yardımcısı Togay Çoban ise, “Sosyal belediyeciliğe ayrılan pay artacak. İmar, iskan ve yeni işyeri ruhsat harçlarında yüzde 30 indirime gittik. İndirime gidildiği günden beri vatandaşlar teşekküre geliyor. İndirimin belediyemize de katkısı oldu. 2019 yılında da harçlarda, ücretlerde artış yapmadan devam etme kararı aldık. Vatandaşlarımız rahat bir nefes almış olacak“ diye konuştu.

Yapılan görüşmelerin ardından maddeler tek tek oylanırken, 2019 bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.