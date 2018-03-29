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Esenler'e semt havuzları geliyor

İSTANBUL,(DHA)-ESENLER Belediyesi gençleri spora teşvik etmek ve sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla, ilçedeki üç mahallede 600 metre kare alan üzerine kurulu semt havuzları yapacak

29 Mart 2018 14:12

İSTANBUL,(DHA)-ESENLER Belediyesi gençleri spora teşvik etmek ve sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla, ilçedeki üç mahallede 600 metre kare alan üzerine kurulu semt havuzları yapacak. Belediye, vatandaşlara spor yapabilme imkanı sunarak beden ve ruh sağlıklarının gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Esenler belediyesi vatandaşların yoğun şehir hayatının verdiği yorgunluğu ve stresi atması amacıyla ilçeye semt havuzları kazandırmak için harekete geçti. İlk olarak N. Hatun, Fatih ve Oruç Reis Mahalleri\'nde her biri yaklaşık 600 metre kare alan üzerine kurulu semt havuzları yapılacak. Belediye bu sayede hem vatandaşlara spor yapabilme imkanı sunacak, hem de beden ve ruh sağlıklarının gelişimine katkı sağlayacak.

“SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN BUTİK HAVUZLAR KAZANDIRACAĞIZ”

Yüzmenin sinir sistemi ve insan psikolojisine fayda sağladığını belirten Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, \"Yüzme sporu, çocukların gelişme dönemlerinde onların kendilerine güvenen, hırslı, herhangi bir işe konsantrasyonu ve adaptasyonu yüksek, disiplinli, programlı, aktif ve başarılı bireyler olmasında çok büyük oranda katkı sağlar. Kendine güvenen, sağlıklı nesiller yetiştirmek için çocuklarımızı, gençlerimizi spora yönlendirmemiz ve onlara gerekli altyapıyı hazırlamamız gerekiyor. Bu sebeple spor komplekslerimizin dışında ilçemize butik semt havuzlar kazandıracağız ve 3 mahallemizde bu havuzlara başlıyoruz\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

 

 

 

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