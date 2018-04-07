İSTANBUL, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile birlikte Yüksekovalı kadınları ağırladı. \"Esenler\'den Yüksekova\'ya Kadın Dayanışması\" programı ile Hakkari Yüksekovalı 96 kadın, İstanbul\'un ve Çanakkale\'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini görecekler.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Hakkari Yüksekova Aile Destek Merkezi\'ni ziyareti sırasında kadınların kendisine ilettiği İstanbul\'u görme talebini yerine getirdi. \"Esenler\'den Yüksekova\'ya Kadın Dayanışması\" programına Esenler Belediyesi ev sahipliği yaptı. Yüksekovalı kadınlar, Atatürk Havalimanı\'nda belediye ekiplerince karşılandı. Program kapsamında Yüksekovalı 96 kadın, İstanbul\'un ve Çanakkale\'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini görecekler.

Esenler Golden Way Otel\'de düzenlenen kahvaltı programında Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu,Hakkari Yüksekova Aile Destek Merkezi Müdüresi Zübeyde Özcan öncülüğündeki Yüksekovalı kadınlarla bir araya geldi. Özcan, İstanbul\'da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

\"KARDEŞLİĞİMİZİ PEKİŞTİRİYORUZ\"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Yüksekovalı kadınların İstanbul gezisinin kardeşliği pekiştireceğini belirterek, \"İstanbul dünyanın en gizemli şehri. Bugün bu şehrin bir parçası olan Esenler\'de sizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Esenler, İstanbul\'un en büyük ve yoğun ilçelerinden biri. Esenler\'de 81 ilimizden kardeşimiz mevcut. Bugün de sizi burada ağırlayarak hem bir kültürel dokunum hem kardeşliğimizin bir nişanesi olarak, aynı dağın yeli ve aynı Allah\'ın kulu olarak, yapacağınız tüm programlarda göreceksiniz ki hepimiz bu toprakların birliğine ve bütünlüğüne katkı sağlayacağız inşallah\" diye konuştu.

\"KADINLARIMIZIN İSTANBUL TALEBİNE KAYITSIZ KALAMAZDIK\"

Yüksekova\'da Aile Destek Merkezi\'ni ziyaret ettiğimde kadınlarımızın İstanbul\'a görme talebine kayıtsız kalmamız mümkün değildi diyen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, \"Esenler Belediye Başkanımız sayın Mehmet Tevfik Göksu kardeşimiz de sadece Esenler\'i dönüştüren ve güzelleştiren değil aynı zamanda böyle hassasiyetleri de olan bir kardeşimiz. Kendisine bu kadınlarımızın bu talebini ilettiğimizde seve seve ev sahipliği yapacaklarını söyledi. Sizler adına kendisine teşekkür ediyorum\" dedi.

\"ACILAR YAŞANDI AMA ARTIK BAHAR GELDİ\"

Yüksekova\'da yaşanan acıların ardından baharın geldiğini söyleyen Işık, \"Yüksekova terörden dolayı çok acılar çekti, uzun süre sadece ölüm ve şehit haberleriyle anıldı. İlk Yüksekova\'ya geldiğimde Cenab-ı Allah\'ın verdiği bu kadar güzellikler varken sadece acılar mı ön plana çıkar diye çok üzülmüştüm. Bölge çok acılar çekti ama en çok acıyı kadınlarımız çekti. Bir taraftan zorla dağa kaçırılan çocukların verdiği tarifsiz acı, bir taraftan terörün oluşturduğu ağır baskı ortamı, diğer taraftan bunun getirdiği ekonomik zorluklarla en fazla baş etmesi gereken, kadınlarımız oldu. Allah\'a hamd olsun şu anda bölgede bahar havası var. Bölgenin her güzelliğiyle birlikte anılmasının zamanı geldi\" ifadelerine yer verdi.

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