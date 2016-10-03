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15 Temmuz Darbe Girişimi

Esenler'deki Metris Kışlası 'Şehitler Parkı' olacak

Esenler Belediye Başkanı: Şehitlerimizin aziz hatıralarını Esenler’de ebediyyen yaşatmak istiyoruz

03 Ekim 2016 18:36

15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından alınan karar gereği, şehir dışına taşınan birliklerin boşalttığı alanlardan biri olan Esenler-Atışalanı’nda bulunan Metris Kışlası şehir parkı olacak.

15 Temmuz darbe teşebbüsünde Esenler’in 10 şehit verdiğini ve 40’ın üzerinde de gazisinin bulunduğunu söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını Esenler’de ebediyyen yaşatmak istiyoruz.Şehitlerimizin aziz hatıralarını Esenler’de ebediyyen yaşatmak istiyoruz. Askeriyemizin boşalttığı ilk alanlardan birisi olan bu arazide güzel bir şehir parkı yapacağız ve 15 Temmuz Şehitler Parkı ismini vereceğiz" dedi.

 

"Kısa sürede hizmete girecek"

 

170 dönümlük arazinin büyük bir kısmının doğal yeşilliklerle kaplı olduğunu hatırlatan Göksu, çok kısa bir zamanda burasını Esenler halkının hizmetine sunacaklarını belirtti. Esenler 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda yürüyüş ve bisiklet yolları, sportif etkinlikler, piknik, çocuk oyun ve eğlence, sosyal etkinlik alanları ile açık hava kitap okuma mekanları yer alacak.

 

Dünyanın en büyüğü

 

Askeriyenin boşalttığı bu alan dışında Esenler Belediyesi’ne devredilen 8,7 milyon metrekare büyüklüğündeki askeri alanda uygulanacak İnsan Yüzlü Şehir ve Şehir Parkı projesi kapsamında 2.5 milyon metrekare büyüklüğünde ayrı bir şehir parkı daha yapılacak.

Çevre ilçelerdekilerle birlikte yaklaşık 3.5 milyon nüfusun yürüme mesafesinde ulaşabileceği şehir parkı, kentsel dönüşüm alanında üretilen dünyanın en büyüğü, alan büyüklüğü itibariyle ise dünyanın üçüncüsü olacak.

Şehir parkı içinde çeşitli müzeler, sportif alanlar, bisiklet ve yürüyüş alanları, hayvanat bahçesi, botanik bahçesi, seyir terası ve daha pek çok donatı yer alacak. Park, içinde klasik ve dijital kütüphanelerin de bulunduğu dev bir Kütüphane Vadisi’ne de ev sahipliği yapacak.

 

Dünya Sanat Eserleri Müzesi

 

Park içinde dünyanın en büyük sanat eserleri müzesi de yer alacak. Dünya Sanat Eserleri Müzesi, hükümetin eylem planına da girdi. Şu anda depolarda bekleyen tarihi sanat eserleri burada sergilenme imkanı bulacak. Müzeyi her yıl yaklaşık 10 milyon turistin ziyaret etmesi hedefleniyor. Parkta ülkemizin iklim örtüsü ve kültürünü yansıtan mini bir Türkiye haritası da olacak. Bu şehir parkı, dünyadaki örnekleri ile yarışacak. Şu anda Esenler’in 335 bin metrekare olan park ve yeşil alanı, yeni parklarla birlikte 6.8 milyon metrekareye çıkarak yaklaşık 20 kat artacak.

 

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