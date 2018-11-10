Esenler'de tekstil atölyesinde yangın

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)-ESENLER\'de 6 katlı bir binanın bodrum katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, 23.00 sıralarında Nenehatun Mahallesi 173. sokakta bulunan 6 katlı bir binanın tekstil atölyesi olarak kullanılan bodrum katında çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında atölyeden yoğun duman çıktığını gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

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