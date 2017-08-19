Esenler'de saldırıya uğrayan kadına , kadınlardan destek eylemi

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA) Esenler İnönü Caddesi\'nde 9 Ağustos tarihinde ablasının evine yürüyerek giden bir çocuk annesi 31 yaşındaki kuaför P.Ö., iddiaya göre onlarca kişinin ortasında, uyuşturucu başta olmak üzere birçok suçtan sabıkası bulunan Ferhat T.\'nin tacizine uğradı. Olay üzerine genç kadın, tacizciye tepki gösterdi. İkili arasında yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan, genç kadını darp edip olay yerinden kaçtı.





SALDIRGAN TUTUKLANDI



Kafası kaldırım taşına çarpan ve kanlar içerisinde kalan P.Ö., ambulansın çağrılmasıyla hastaneye kaldırıldı. Şikayet üzerine saldırgan Ferhat T. gözaltına alınarak adli kontrol ile serbest bırakıldı. Savcılığın itirazının ardından şüpheli önceki gün tekrar yakalanarak tutuklandı ve Metris Cezaevi\'ne gönderildi.





BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI



Olayın meydana geldiği yere yakın noktada bugün \'Kıyafetime Karışma Hareketi\' adı altında bir araya gelen kadınlar, eylem yaptı. Eyleme, şehir dışında bulunan P.Ö katılmazken, ablası Derya Ö. destek verdi. \'Kıyafetime Karışma\' yazılı pankart açan grup, basın açıklaması yaptı.





\"ÖZGÜRLÜĞÜMÜZDEN VAZGEÇMİYORUZ\"



Grup adına konuşan Çağıl Övençoğlu, \"Geçtiğimiz hafta kadın arkadaşımız burada önce tacize ardından kıyafeti bahane edilerek saldırıya uğradı. Bu saldırı ve kıyafet bahanesiyle yapılan hiçbir saldırı münferit değildir. Bu saldırılar tüm kadınlara yapılmaktadır. Kadınlara karışma hakkını kendinde görenler bu cesareti cezasızlıktan ve çağdışı siyasetten almaktadır. Şortlarımızla eteklerimizle kadınların mücadelesinin ne kadar güçlü olduğunu göstermek için kadınlar bir arada olmalıdır\" dedi.





\"KARDEŞİMİ KANLAR İÇERİSİNDE GÖRDÜM\"



Eyleme katılan P.Ö.\'ün ablası Derya Ö. ise olaydan kardeşinin psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek yaşananlara tepki gösterdi. Derya Ö. , \"Olay günü kardeşim bana gelecekti. Evlerimiz bir birine yakın. Kardeşimi beklerken biri beni arayıp kardeşimin yaralı olduğu söyledi. Hastaneye götürülmüş, ilk tedavinin ardından ifade vermek için karakola getirilmişti. Ben de karakola gittiğimde kardeşimi gördüm. Her tarafı kanlar içerisindeydi. Kollarında ve bacaklarında morarmalar vardı. Kardeşim yolda yürürken bir kişi önce elle taciz etmiş. Kardeşim de tepki göstermiş. Bir boğuşma yaşanmış. Kardeşim onun yüzünü çizmiş. O da kardeşimi yere yatırarak kafasını öldüresiye kaldırıma vurmuş\" diye konuştu.





\"HUZUR İÇİNDE BİR ÜLKE İSTİYORUZ\"



Daha sonra polise giderek saldırganı teşhis ettiklerin belirten Derya Ö., saldırganın yakalanıp tutuklandığı bilgisini aldıklarını kaydetti. Olayın ardından psikolojisi bozulan kardeşini memlekete gönderdiklerini aktaran Derya Ö., \"Biz artık sokaklarda rahat yürüyemiyoruz. Doğru düzgün bir yaşam istiyoruz. Kimsenin kimseye müdahale etmediği, karışmadığı rahatça sokakta yürüyebildiği huzur içinde bir ülke istiyoruz\" diye konuştu.

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