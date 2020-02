Esenler'de Ramazan heyecanı başladı

İSTANBUL, (DHA)- ESENLER Belediyesi\'nin Ramazan ayının manevi iklimini yansıtacak Çocuk İftarı\'ndan, İftar Çeşmeleri\'ne, Eve Teslim İftar\'dan, Anadolu\'yu Mayalayanlar\'a kadar birbirinden farklı projelerini Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu tanıttı.

Esenler Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da, Ramazan ayının manevi atmosferini ilçenin dört bir köşesinde yaşatacak. Ramazanı karşılamak için tüm hazırlıklarını tamamlayan Esenler Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun çok sayıda sosyal ve kültürel projeyi hayata geçiriyor. \'Ramazan Diriliştir\' sloganıyla yapılacak etkinlikler ile vatandaşlar, Ramazan boyunca birbirinden farklı ve ilginç organizasyonlarla kardeşliklerini gösterecekler.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, bu sene ilk kez uygulanacak projeleri ve Ramazan ayında Esenler’de yapılacak etkinlikleri basın toplantısında tanıttı. İftar Çeşmeleri’nden Çınaraltı Helva Sohbetleri\'ne, Alo İftar’dan Eve Teslim İftar’a, Anadolu’yu Mayalayanlar’dan Ramazan Sevinci\'ne, Askıda İftar\'dan Alo Sahur\'a, Şehir İftarları\'ndan Film Geceleri\'ne kadar birçok proje bu sene Esenler sakinlerinin yüzünü güldürecek ve bereketli bir Ramazan yaşatacak.

“EVLERE MOBİL İFTAR SERVİSİ YAPILACAK “

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu yaptığı konuşmada, “Bugün rahmet ve bereket ayı Ramazanı şerifin ilk toplantısındayız. Bu toplantının hayırlı olmasını diliyorum. Ramazan dediğimizde her birimizin iç dünyasında büyük bir sevincin oluştuğunda hep birlikte yaşarız ve görürüz. Bu sene Ramazan’daki temel sloganımız \'Ramazan Diriliştir\' diyoruz. Her sene Ramazanın tanımını bir kelime veya bir cümle ile ifade ederek, o sene Esenler’de Ramazanı o kelime etrafında yaşamaya gayret ediyoruz. Ramazan’da en çok üzerine titrediğimiz konu Esenler sınırları içerisinde her hangi bir insan ezan okunduğu zaman ben iftarı nerede yapacağım ya da iftarı yapabilecek miyim diye her hangi bir soruyla karşı karşıya kalmaması için Esenler’de ne kadar muhtaç insan varsa her akşam evinde 4 çeşit yemekten oluşan eve teslim iftarlarımızda her akşam evlerinde iftar sofralarını kuracağız\" açıklamasını yaptı.

Konuşmanın ardından Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu Esenler Meydanı\'nda Ramazan ayı için kurulan tanıtım çadırında tek tek projelerini basın mensuplarına anlattı. Standların sonuna gelindiğinde ise geleneksel Ramazan davulcusu temasını modernize ederek bir otomobile entegre eden Esenler Belediyesi bu sene Ramazanın nasıl geçeceği konusunda ipuçları verdi. Bu sene Esenliler sahura, bir otomobilin üzerine yerleştirilen büyük bir davul ile uyanacak. Çorba Çeşmeleri ve eve servis yapan mobil iftarlıklar Ramazan ayında Esenlerlilerin hizmetinde olacak.

