Esenler'de 'Ramazan Diriliştir' etkinliğinde ilahiler okundu

İSTANBUL, (DHA)-ESENLER\'de \"Ramazan Diriliştir\" konseptiyle düzenlenen etkinliklerin ilkinde, ilçede görev yapan din görevlilerinden oluşan ilahi korosu, \"Gönlümüzden Esenler-Mest-ü Hâyranım\" isimli albümlerinden ilahiler seslendirdiler.

Esenler Belediyesi\'nin \'Ramazan Diriliştir\' konseptiyle düzenlediği Ramazan etkinlikleri Dörtyol Meydanı\'nda başladı. Teravih namazının ardından başlayan etkinliklerde vatandaşlar ,Anadolu\'yu Mayalayanlar programında gönül erlerini anıyor, ilahi ve çeşitli etkinliklerle Ramazan\'ı dolu dolu geçiriyor.

KUR\'AN-I KERİM\'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI YAPILDI

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Esenler\'de görev yapan din görevlilerinden oluşturulan ilahi korosunun hazırladığı \"Gönlümüzden Esenler-Mest-ü Hâyranım\" isimli albümün tanıtımı yapıldı. Gece, Kur\'an-ı Kerim\'i Güzel Okuma Yarışması birincisi Mustafa Altın\'ın ve ikinci Şükrü Asıleren\'in Kur\'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Program öncesinde İBB Mehter Takımı coşku dolu bir konser verdi.

\"ESENLER RAMAZAN\'DA DA MARKA\"

Geceye katılan AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, \"Esenlerimiz Ramazan\'da bir başka güzel. Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu, hayata geçirdiği projelerle Ramazan\'da Esenler\'i marka bir şehir haline getirdi. Esenlerde Ramazan\'ı manevi iklimiyle gerçekleştiriyoruz \" dedi.

\"BU RAMAZAN \'DİRİLİŞ\'İ YAŞAYACAĞIZ\"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da, \'Ramazan Diriliştir\' konseptiyle düzenledikleri Ramazan etkinliklerinin kardeşliği pekiştirmesini istediğini belirterek, \"Ramazan meydanında yeryüzündeki insanlığın duygularını ve acılarını konuştuk. Bu sene \'Ramazan Diriliştir\' dedik. Çünkü Ramazan unuttuklarımızı hatırlamaktır. İnançlarımızın, yeni hasletlerin dirildiği manevi iklimdir. Ramazan\'ın dirilişini, ruhunu Esenler\'in 125 bin hanesinde, bin 500 sokağında hasılı Esenler\'in her yerinde hissederek bu Ramazan\'ın diriliş olduğunu, kardeşlik olduğunu bütün insanlığa göstermek istiyoruz\" diye konuştu.

DİN GÖREVLİLERİNDEN OLUŞAN KORO SAHNE ALDI

Konuşmaların ardından Esenler\'de görev yapan din görevlilerinden oluşan ilahi korosu sahne aldı. İlçede görev yapan din görevlilerine ezanı ve Kur\'an-ı Kerim\'i daha güzel okuyabilmeleri için Esenler Sanat Evi\'nde, şan, solfej ve tasavvuf müziği alanlarında eğitimler verilmesiyle başlayan projenin sonunda oluşturulan ilahi korosu, \"Gönlümüzden Esenler -Mest-ü Hâyranım\" isimli albümlerinden ilahiler seslendirdiler. Tasavvuf müziği sanatçısı Agâh yönetiminde 2 imam ve 7 müezzinden oluşan koro, albümdeki 11 ilahiyi okudu.

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