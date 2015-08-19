Esenler’de polise ateş açan grup ile çatışma; 1 ölü

Esenler’de, gösteri yapan yüzleri maskeli bir grup, devriye gezen motorize Yunus ekibine ateş açtı. Polis ekibinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 17 yaşındaki F.E. hayatını kaybederken, 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Bölgeye Özel Harekat ekipleri sevk edildi, helikopter destekli operasyon başlatıldı.

Olay saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Tuna Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde toplanan yüzleri maskeli yaklaşık 15-20 kişilik bir grup korsan gösteri yapmaya başladı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ellerinde molotof kokteyli, el yapımı parça tesirli bomba ve havai fişek bulunan göstericiler, devriye görevi yapan motorize Yunus ekibinin geçişi sırasında ateş açtı. Polis ekibinin açılan ateşe karşılık vermesiyle kısa süreli bir çatışma çıktı. Çatışmada 17 yaşındaki F.E. hayatını kaybederken, grup ara sokaklara dağılarak kaçtı.

TEM, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve ilçe ekipleri destek verdi

Olay üzerine, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edilerek şüphelileri yakalamaya yönelik bir çalışma başlatıldı. Öte yandan olay yeri yakınında patlamamış bir bombaya rastalayan polis ekipleri olay yerine bomba imha uzmanı çağırdı. Yapılan çalışmanın ardından bomba etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Polis helikopteri havadan iz sürdü

Polis helikopterinin de çalışmaya havadan destek verdiği belirtilirken, ekipler helikopterden gelen talimatlar doğrultusunda sokaklarda bulunan göstericileri yakalamak için arama başlattı. Yaşanan kovalamacanın ardından yüzleri maskeli olarak kaçan ve üzenlerinde 10 adet molotof kokteyli ve parça tesirli el yapımı bomba çıkan, PKK ve YDG-H’lı olduğu öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi. Polis olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Çatışmada ölen 17 yaşındaki F.E.’nin cesedi ise Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.