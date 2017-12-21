 ESENLER'DE LÜKS SPOR ARAÇ KAZA SONRASI ALEV TOPUNA DÖNDÜ:  1'İ AĞIR 4 YARALI

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Esenler\'de lüks spor araç, sebze yüklü kamyonetle çarpıştı. Kaza sonucu 1\'i ağır 4 kişi yaralanırken, alev topuna dönen araçta zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Kaza saat 05.30 sıralarında 0-3 Bağlantı Yolu Atışalanı mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde Mehmet Karaca ve Mehmet Bozan\'ın bulunduğu araç, Abdullah Dadak kontrolündeki sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet refüje çarparken, araç da bariyerlere çarparak alev aldı. Kazayı gören vatandaşlar kamyonetteki Cemal Dadak ve Abdullah Dadak ile yanmaya başlayan araçtaki Mehmet Karaca ve Mehmet Bozan\'ı araçlardan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri durumu ağır olan bir yaralı ile diğer 3 yaralıyı ambulansla çevre hastanelere kaldırdı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle araç alev aldı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği aracı itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Kullanılamaz hale gelen aracın bazı aksamlarının metrelerce ileriye savrulduğu görüldü. Kaza nedeniyle kamyonetteki sebze kasaları yola devrildi. Yola saçılan sebzeleri İBB Ekipleri temizlerken, kaza nedeniyle Bağlantı Yolu, Edirne istikametinde bir süre trafiğe kapandı. Görgü tanıkları aracın süratli ilerlediğini iddia ederken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Yaralılardan görüntü

-Alev alev yanan araçtan görüntü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

(AKTÜEL)

-Kaza yapan araçlardan ve parçalarından görüntü

-Yanan araçtan görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Yola saçılan sebzelerden görüntü

-Vatandaşlar ile röp.

-Diğer detaylar

21.12.2017 - 07.05 Haber Kodu : 171221010

