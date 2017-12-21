T24 LogoT24 Logo
Gündem

 ESENLER'DE LÜKS SPOR ARAÇ KAZA SONRASI ALEV TOPUNA DÖNDÜ:  1'İ AĞIR 4 YARALI

  Haber-Kamera : Alper KORKMAZ /  İSTANBUL DHA Esenler'de lüks spor araç, sebze yüklü kamyonetle çarpıştı

21 Aralık 2017 11:40

 

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ /  İSTANBUL DHA
Esenler\'de lüks spor araç, sebze yüklü kamyonetle çarpıştı. Kaza sonucu 1\'i ağır 4 kişi yaralanırken, alev topuna dönen araçta zaman zaman patlamalar meydana geldi. 
Kaza saat 05.30 sıralarında 0-3 Bağlantı Yolu Atışalanı mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde Mehmet Karaca ve Mehmet Bozan\'ın bulunduğu  araç,  Abdullah Dadak kontrolündeki sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet refüje çarparken,   araç da bariyerlere çarparak  alev aldı. Kazayı gören vatandaşlar kamyonetteki Cemal Dadak ve Abdullah Dadak ile yanmaya başlayan araçtaki Mehmet Karaca ve Mehmet Bozan\'ı araçlardan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri durumu ağır olan bir yaralı ile diğer 3 yaralıyı ambulansla çevre hastanelere kaldırdı. 

ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Çarpışmanın şiddetiyle araç alev aldı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği aracı itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Kullanılamaz hale gelen aracın bazı aksamlarının metrelerce ileriye savrulduğu görüldü. Kaza nedeniyle kamyonetteki sebze kasaları yola devrildi. Yola saçılan sebzeleri İBB Ekipleri temizlerken, kaza nedeniyle Bağlantı Yolu, Edirne istikametinde bir süre trafiğe kapandı.  Görgü tanıkları  aracın süratli ilerlediğini iddia ederken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Görüntü dökümü:
--------------
(CEP TELEFONU KAMERASI)
-Yaralılardan görüntü
-Alev alev yanan araçtan görüntü
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi

(AKTÜEL)
-Kaza yapan araçlardan ve parçalarından görüntü
-Yanan araçtan görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
-Yaralıların ambulansa taşınması 
-Yola saçılan sebzelerden görüntü
-Vatandaşlar ile röp.
-Diğer detaylar

21.12.2017 - 07.05 Haber Kodu : 171221010
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alper KORKMAZDHA EsenlerKazaBağlantı Yolu AtışalanıEdirneEdinilenMehmet KaracaMehmet BozanDadakKazayıCemal DadakAbdullah DadakSağlıkTOPUNA DÖNDÜ ÇarpışmanınZamanKullanılamazYolaEkipleriBağlantı Yolu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24