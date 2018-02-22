T24 LogoT24 Logo
Gündem

Esenler'de göçük altında kalan işçiyi arkadaşları kurtardı

İbrahim AKTÜRK-İSTANBUL,(DHA) ESENLER'DE İSKİ'nin kanalizasyon çalışması sırasında beline kadar göçük altında kalan işçiyi çalışma arkadaşları kurtardı

22 Şubat 2018 17:13

İbrahim AKTÜRK-İSTANBUL,(DHA)
ESENLER\'DE İSKİ\'nin kanalizasyon çalışması sırasında beline kadar göçük altında kalan işçiyi çalışma arkadaşları kurtardı. 
Göçük Tuna Mahallesi 721 Sokak\'ta meydana geldi. Sokak üzerinde İSKİ\'nin yaptığı kanalizasyon çalışması sırasında 34 yaşındaki işçi Hüseyin Kaya, göçüğün altında kaldı. İşçinin yardımına çalışma arkadaşları ile çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri de sevk edildi. Çevredekiler, beline kadar göçük altında kalan Kaya\'yı çıkararak kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan işçiyi ilk müdahalesinin ardından sedyeyle taşıyarak ambulansa götürdü. Olayı anlatan Hüseyin Kaya\'nın çalışma arkadaşları, birden göçüğün meydana geldiğini ve Kaya\'nın dengesini kaybettiğini söyledi. Olay nedeniyle kazı çalışmalarına ara verildi. Yaralanan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

fotoğraflı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AKTÜRKİSTANBULDHA ESENLERTuna MahallesiSokakHüseyin KayaKayaOlayOlayıYaralanan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24