Esenler'de göçük altında kalan işçiyi arkadaşları kurtardı

İbrahim AKTÜRK-İSTANBUL,(DHA)

ESENLER\'DE İSKİ\'nin kanalizasyon çalışması sırasında beline kadar göçük altında kalan işçiyi çalışma arkadaşları kurtardı.

Göçük Tuna Mahallesi 721 Sokak\'ta meydana geldi. Sokak üzerinde İSKİ\'nin yaptığı kanalizasyon çalışması sırasında 34 yaşındaki işçi Hüseyin Kaya, göçüğün altında kaldı. İşçinin yardımına çalışma arkadaşları ile çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri de sevk edildi. Çevredekiler, beline kadar göçük altında kalan Kaya\'yı çıkararak kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan işçiyi ilk müdahalesinin ardından sedyeyle taşıyarak ambulansa götürdü. Olayı anlatan Hüseyin Kaya\'nın çalışma arkadaşları, birden göçüğün meydana geldiğini ve Kaya\'nın dengesini kaybettiğini söyledi. Olay nedeniyle kazı çalışmalarına ara verildi. Yaralanan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

fotoğraflı