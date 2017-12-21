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Esenler'de feci kaza: 1'i ağır, 4 yaralı

Alper KORKMAZ /  İSTANBUL,(DHA) ESENLER'de lüks araç sebze yüklü kamyonetle çarpıştı

21 Aralık 2017 10:17

Alper KORKMAZ /  İSTANBUL,(DHA) ESENLER\'de lüks araç sebze yüklü kamyonetle çarpıştı. Kaza sonucu 1\'i ağır 4 kişi yaralanırken, alev topuna dönen lüks araçta zaman zaman patlamalar meydana geldi. 

Kaza saat 05.30 sıralarında 0-3 Bağlantı Yolu Atışalanı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde Mehmet Karaca ve Mehmet Bozan\'ın bulunduğu 34 E 206 plakalı lüks araç aşırı hız nedeniyle 34 YTN 52 Abdullah Dadak kontrolündeki sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet refuje çarparken, lüks araçta bariyerlere çarparak  alev aldı. Kazayı gören vatandaşlar kamyonetteki Cemal Dadak ve Abdullah Dadak ile yanmaya başlayan araçtaki Mehmet Karaca ve Mehmet Bozan\'ı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri durumu ağır olan bir yaralı ile diğer 3 yaralıyı ambulansla çevre hastanelere kaldırdı. 

ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Çarpışmanın şiddetiyle lüks araç alev aldı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği aracı itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Kullanılamaz hale gelen aracın bazı aksamlarının metrelerce ileriye savrulduğu görüldü. Kaza nedeniyle kamyonetteki sebze kasaları yola devrildi. Yola saçılan sebzeleri İBB Ekipleri temizlerken, kaza nedeniyle Bağlantı Yolu Edirne istikametine bir süre trafiğe kapandı.  Görgü tanıkları lüks aracın süratli ilerlediğini iddia ederken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 
(FOTOĞRAFLI)

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