Esenler'de en anlamlı iftar sofrası kuruldu

İSTANBUL, (DHA) – ESENLER’DE Ramazan’ın ruhuna uygun en anlamlı iftar sofrası kuruldu. 13 farklı ülkeden yetim çocuklar ile şehit yakınları ve gaziler, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen iftar sofrasında bir araya geldi.

İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın (İİT) kararıyla 2014 yılından bu yana Dünya Yetimler Günü olarak kutlanan Ramazan\'ın 15\'inde, Bosna, Arnavutluk, Kırgısiztan, Azerbaycan, Pakistan, Lübnan, Filistin, Nijer, Afganistan, Çeçenistan, Doğu Türkistan ve Suriye\'den yetim çocuklar Esenler\'deki yetim kardeşleri, şehit yakınları ve gaziler ile aynı iftar sofrasında bir araya geldi. Esenler Belediyesi ve İHH tarafından 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda kurulan iftar sofrası yaklaşık 3 bin kişiyi ağırladı.

“İHH BÜTÜN ÜLKELERE, AĞLAYAN ÇOCUKLARA YARDIM EDİYOR”

Azerbaycan’dan İstanbul’a davetle gelen 12 yaşındaki Rüstemov Ülvi, “İHH’ya çok teşekkür ederim. Bütün ülkelere, ağlayan çocuklara yardım ediyor” diye konuştu.

9 yaşındaki Büşra Arde ve 10 yaşındaki Narin Arde düzenlenen iftar programına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Büşra Arde “Farklı ülkelerden arkadaşlarım geldiği için çok mutluyum. Onlarla tanışınca daha da mutlu olacağım” ifadelerini kullanırken; Narin Arde, “Orucumuzu açmak için sabırsızlanıyoruz. İyi ki Mehmet Tevfik Göksu bizim belediye başkanımız. O olmasaydı burada böyle güzel etkinlikler olmazdı” dedi.

“BU VATANIN BİR ADIM TOPRAĞI BİR KARIŞ KAN DOLUDUR”

64 yaşındaki Kıbrıs Barış Harekâtı Gazisi Ömer Zal, 1974’te Rumların işgali altında olan Kıbrıs için savaştığını söyledi. Bu harekâta devleti, millet ve vatanı için katıldığını belirten Zal, şöyle konuştu:

“Burada bulunduğum zaman sanki hayatım geri verilmiş gibi bir duygu oluyor. Devletimiz, milletimiz ve vatandaşlar bizi bildikçe biz çok duygulanıyoruz. Türkiye cumhuriyeti olarak vatanımız için hainlere karşı vatanımıza sahip çıkmalıyız. Türkiye’de yaşayan herkesin vatan için savaşmasını istiyorum. Bu vatan kolay kazanılmadı. Bu vatanın bir adım toprağı bir karış kan doludur. Herkesin bu vatana sahip çıkmasını istiyorum.”

Ramazan’ın birleştirici gücünün önemine dikkat çeken Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Burada 13 ülkeden yetim çocuklarımız var. Bizim inancımıza göre yetimler üzerlerine en çok titrenmesi gereken kişilerdir. Peygamber Efendimiz ‘Yetimlere bakan kişiler benimle cennette benimle yakın olacak’ demiştir. Bizler bu mucizelerin olduğu topraklardayız. Bizi Ramazan sofrasında bir araya getiren şey bizim inancımızdır. Bizim için şehir üç şeyden oluşur. Bunlar; yetimin başını okşayan, yoksula yardım eden ve yolda kalana yardım edenlerdir. Bu üç kelime varsa şehrin ruhu vardır. Bu üç kelimeyle ilgili farkındalık oluşturuyorsak şehrin ruhuna hizmet ediliyoruz demektir. Biz aslında bugün şehrin ruhuna katkı sağlıyor, şehri ruhu ile Ramazan’ın ruhunu birleştirip Ramazan’ın ruhunu şehrin ruhuna üfleyerek yetimler sofrasında farklı ülkelerden kardeşlerimizle aynı sofrada buluşuyoruz.”

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