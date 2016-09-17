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Yaşam

Esenler'de 'dönüş' çilesi başladı

Oluşan yoğun trafikten dolayı bazı yolcular bavullarını alıp yürüyerek gitmeyi tercih etti.

17 Eylül 2016 18:44

Bayram tatilinin bitmesine bir gün kala İstanbul’daki Esenler Otogarı’nda dönüş yoğunluğu başladı. Otobüslerin otogar girişinde kilometrelerce kuyruk oluşturduğu görülürken, bazı yolcular ise yoğunluk sebebiyle çareyi bavullarını alarak yürümekte buldu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesine bir gün kala İstanbullular dönüşe başladı. İstanbul’a dönen vatandaşları taşıyan otobüsler, Esenler Otogarı’nda kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Oluşan yoğun trafikten dolayı bazı yolcular bavullarını alıp yürüyerek gitmeyi tercih etti.

Yeni Akit'te yer alan habere göre, otobüsten inerek yürümeyi tercih eden bir yolcu, “Bayağı yoğun. Otobüs yavaş geldiği için mecbur inmek zorunda kaldık” dedi.

Trafik sebebiyle araçtan inip yürüyen bir otobüs kaptanı Ömer Tezcan ise, “Otogar’ın şuan içine girin bomboş. Bayram dolayısıyla değil. Ben her gün buraya geliyorum, her gün bu çileyi çekiyorum. Otogar’daki güvenlik görevlileri işlerini yapmıyorlar. Otogarın girişinde bir kaç tane otobüs, acemi çaylaklar biri arkadan, biri geriden duruyorlar otogarı tıkıyorlar. Ben kaptanım, yürüyerek gideceğim” diye konuştu.

Şanlıurfa’dan gelen bir vatandaş, “Yollar kapalı olduğundan dolayı yürüyerek gitmeyi tercih ettim. Yaklaşık 3,5 saattir trafikteyim. Başka çaremiz yok” ifadelerini kullandı.

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