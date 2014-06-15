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Esenler'de cinnet getiren baba, eşi ve kızını öldürdü

İstanbul Esenler'de henüz belirlenemeyen bir nedenden cinnet getiren bir baba, eşi ve çocuğu bıçaklayarak öldürdü

15 Haziran 2014 01:02

Esenler'de cinnet getiren bir baba, eşi ve çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Kendisi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

DHA'dan Çağatay Kenarlı'nın haberine göre Esenler Havaalanı Mahallesi Gökçay sokakta saat 20:30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple cinnet getiren baba evde bulunan eşi ve kızını bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eve çilingir yardımıyla giren polis ekipleri, evde karısı ve çocuğunun cansız bedenlerine ulaştı. Cinnet getiren baba ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ediyor.  

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