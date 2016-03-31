Esenler'de bir kişi rögar kapağını açıp kanalizasyona atladı, öldü!

Esenler'de bir kişi rögar kapağını açtıktan sonra kanalizasyona atladı ve öldü.

Olay saat 11.00 sıralarında Esenler Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; cadde üzerinde bulunan rögar kapağını açan bir kişi kanalizasyona aşağı atladı.

Çevredeki yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Ancak ekipler cenazeyi çıkaramayınca İSKİ ekiplerine haber verildi.

Kanal temizleme aracı cenazenin yerini belirledi. Kepçeler, cenazeyi çıkarmak için cadde üzerinde kazı çalışması başlattı.