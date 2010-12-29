Esenler'de banka İkitelli'de PTT şubesi soyuldu

T24 - Esenler’de bir banka şubesi, İkitelli'de de PTT şubesi soyuldu. Bankadan yaklaşık 120 bin TL’yi çaldığı öne sürülen soyguncu kaçarken, PTT şubesinde de polis incelemesini sürdürüyor.

Esenyurt, D 100 karayolu yanyoldaki bir bankada saat 16.00 sıraları gelen silahlı ve maskeli bir kişi güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip bankadan 120 bin lira çaldı. Güvenlik görevlisinin silahını da alan soyguncu yoldan geçen taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

Polis, soyguncunun taksiciyi gasp etmiş olabileceği ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İncelemeler devam ediyor.

Polis her iki soygunla ilgili operasyon sürdürüyor...

