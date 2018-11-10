Esenler'de Atatürk'ü anma töreni gerçekleştirildi

İSTANBUL,(DHA) -TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım\'da tüm yurtta olduğu gibi Esenler’de de anıldı.

Aramızdan ayrılışının 80’inci yıldönümünde Esenler’deki Dörtyol Meydanı’nda bulunan Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başlayan anma töreninde, saat 09.05’te saygı duruşuna geçildi ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Esenler Kaymakamlığı adına İstanbul Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Garnizon Komutanlığı adına Binbaşı Mustafa Figen ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Atatürk’ün büstüne çelenk bıraktı. Esenlerli öğrenciler de okudukları şiirler, tiyatro gösterileri ve söyledikleri türkülerle Atatürk\'ü andı.

‘BİR ÖMRÜN HİKAYESİ MUSTAFA KEMAL’ ORATORYOSU

Esenler Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği programla devam eden Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde de bir program gerçekleştirildi. Menderes Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı ‘Bir Ömrün Hikayesi Mustafa Kemal’ adlı oratoryo, salonu dolduranlardan beğeni topladı.

10 Kasım ile ilgili ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları kapsamında dereceye giren öğrencilere, programın sonunda hediyeleri verildi.