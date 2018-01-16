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ESENLER'DE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KUYUMCU SOYGUNU KAMERADA

  * POLİS BU İKİ SOYGUNCUNUN PEŞİNDE Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA Esenler'de  kuyumcu Eyüp Sedat Koçer ile Gürcistan uyruklu soygunculardan Raibulı Abralava'nın  öldüğü soygun anına dair yeni  görüntüler ortaya çıktı

16 Ocak 2018 16:17

 

* POLİS BU İKİ SOYGUNCUNUN PEŞİNDE

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA
Esenler\'de  kuyumcu Eyüp Sedat Koçer ile Gürcistan uyruklu soygunculardan Raibulı Abralava\'nın  öldüğü soygun anına dair yeni  görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde çarşaflı soyguncuların kuyumcuya giriş anları, silah çekmeleri ve vurulduktan sonra sürünerek kaçmaya çalışmaları dikkat çekiyor. Olayla ilgili halen firarda olan Gürcistan uyruklu iki soyguncu ise aranıyor.
Soygun Esenler Çinçin Deresi Caddesi\'nde 29 Aralık 2017 tarihinde meydana gelmişti. Olay günü saat 11.00 sularında kuyumcu olan 40 yaşındaki Eyüp Sedat Koçer\'in dükkânına biri kadın biri erkek iki kişi geldi. Takı bakmak bahanesiyle kuyumcuyu oyaladığı esnada çarşaflı iki kişi daha kuyumcuya geldi. İçeri giren şüphelilerin silahını çıkarması üzerine kuyumcu Eyüp Sedat Koçer de silahını çıkarınca çatışma yaşandı. Yaşanan çatışmada Eyüp Sedat Koçer ve soygunculardan Raibulı Abralava hayatını kaybederken, Levanı Beltahoze isimli şüpheli ise yaralandı. Kuyumcudan sürünerek çıkan biri kadın iki şüpheli ise kayıplara karıştı. Hastanede gördüğü tedavinin ardından mahkemeye çıkarılan Levanı Beltahoze isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde kuyumcu içinde yaşanan silahlı çatışma anı görülüyor. Görüntülerde sözde alışveriş yapan iki soyguncu kuyumcuyu oyalarken bir yandan da arkadaşlarının gelip gelmediğine bakıyor. Bu sırada diğer soyguncuların içeri girmesiyle herkesin silah çektiği ve içerde adeta bir can pazarı yaşandığı görülüyor.

POLİS FİRARDAKİ SOYGUNCULARI ARIYOR
Yaşanan olayla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Gürcistan uyruklu şüphelilerin Türkiye\'ye yasa dışı yollarla girdiği öğrenildi. Ev kiralayan şüphelilerin soyguncuların kuyumcuya birkaç defa müşteri gibi geldikleri ve keşif yaptıkları ortaya çıktı. Polis halen firarda olan iki Gürcistan uyruklu soyguncuyu yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:
-GÜVENLİK KAMERASI
-Kuyumcu içinden görüntü
-Soyguncuların kuyumcuyu oyalaması
-Diğer soyguncuların girişi
-Yaşanan çatışma
-Kaçan soyguncular
-Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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