ESENLER'DE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ÇARŞAFLI KUYUMCU SOYGUNUNA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ 

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Esenler\'de 2 kişinin öldüğü kuyumcu soygunuyla ilgili biri tutuklu ikisi firari 3 Gürcistan uyruklu şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 37\'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Esenler\'de 2017 yılının Aralık ayında meydana gelen olay şöyle oldu: Olay günü Gürcistan uyruklu Raibuli Abralava , Shorena Kukhilova, Giorgi Shonia ve Nika Darchia araç ile Esenler\'e gitti. Araçtan inen ellerinde siyah renkli eldiven, başında şapka ve montunun kapüşonu kafasına olan Raibuli Abralava ve ellerinde eldiven ve kafasında başörtüsü bulunan Shorena Kukhilova saat 10.30\'da kol kola kuyumcuya girdi. Shorena Kukhilova bozuk Türkçesiyle saatleri sordu. Daha sonra Raibuli Abralava ve Shorena Kukhilova saatlerin oldukları bölüme doğru yöneldi. Ali Nihat Koçer, Abralava ve Kukhilova\'ya saatleri göstermeye başladı. Diğer kardeş Eyüp Sedat Koçer ise Raibuli Abralava ve Shorena Kukhilova\'nın hareketlerinden şüphelendi ve dükkanın kapısını gözetlemeye başladı. Yaklaşık 1-2 dakika sonra siyah çarşaf giyinmiş olan Giorgi Shonia ile Nika Darchia ellerinde silahlarla dükkana girdi. Bu sırada Eyüp Sedat Koçer içeri giren şüphelilere silahla bir kaç el ateş etti. Giorgi Shonia yaralanarak yere düştü.

İKİ ŞÜPHELİ ARAÇLA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Giorgi Shania da silahla Eyüp Sedat Koçer\'e bir kaç el ateş etti. Arkadan gelen Nika Darchia ise kuyumcunun kapısından geri çıktı ve olay yerinden koşarak uzaklaştı. Raibuli Abralava da Ali Nihat Koçer\'e öldürme kastıyla ateş etti ancak vuramadı. Eyüp Sedat Koçer\'in tezgahın üzerinde bulunan Raibuli Abralava bir çok kez ateş etti. Bu sırada Shorena Kukhilova dükkan tezgahının kenarına eğilerek elleri ve ayakları üzerinde sürünerek dışarı çıkmaya çalıştı. Eyüp Sedat Koçer elinde bulunan silahın kabzasıyla Shorena Kukhilova\'ya vurdu, Kukhilova ise sürünerek dışarı çıktı. Eyüp Sedat Koçer, şüphelilerin arkasından kuyumcunun giriş kapısına doğru yöneldi, bu sırada Ali Nihat Koçer de elinde silahla dışarıya doğru yöneldi. Eyüp Sedat Koçer ani bir şekilde hamle yaparak dükkânına girdi ancak göğsünü tutarak \"Vuruldum ağabey hakkını helal et\" diyerek yere yığıldı. Nika Darchia olay yerine park ettiği araçla Shorena Kukhilova\'yı da alarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan Giorgi Shonia\'nın sürünerek kaçmaya çalıştı. Ancak vatandaşlar Giorgi Shonia\'yı yakalayarak, polise teslim etti. Eyüp Sedat Koçer kaldırıldığı hastanede Raibuli Abralava ise olay yerinde hayatını kaybetti.

HAPİS İSTEMLERİ

Savcılık soygun girişimine ilişkin 2\'si firari biri tutuklu olan toplam 3 şüpheli hakkında dava açtı. Tutuklu şüpheli Giorge Shonia (28) ile firari şüpheliler Nika Darchia (23) ve Shorena Kukhilava (27) hakkında , “Yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme\", “Kasten öldürmeye teşebbüs\", “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma\", “Yağmaya teşebbüs\", “Mala zarar verme\" ve “Silahla tehdit\" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15\'er yıldan 37\'şer yıla kadar ayrı ayrı hapisleri istendi. İddianame kabul edildi, şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Olayla ilgili arşiv görüntüler





