İstanbul Esenler ve Beyoğlu'nda yangın çıktı. Esenler'deki 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlan 10 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Esenler Havaalanı Mahallesi Galata Sokakta bulunan bir apartmanda saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. 5 katlı bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, binada yaşayanların korkulu anlar yaşamasına sebep oldu.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmeyi başarırken, binayı duman sardı.

Binanın 4 ve 5. katlarında yaşayan yaklaşık 10 vatandaş dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri vatandaşları itfaiye merdiveni ile kurtardı. Dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edildi. Apartmanda duman tahliyesi yapıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ekipler yangının çıkış sebebine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Beyoğlu’nda alevli gece

Beyoğlu’nda beş katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevler Beyoğlu ve Fatih itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın Beyoğlu, Katip Çelebi Mahallesi Lapacı Çıkmazı sokak üzerinde bulunan beş katlı bir binanın çatı kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 00.30 sıralarında binanın çatısının yandığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu ve Fatih itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıyı su ve köpük sıkarak söndürdü. Yangın nedeniyle çevrede toplanan vatandaşlar da itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarını izlediler.Olayda ölen yada yaralanan olmadı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.