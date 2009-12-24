Esenler saldırısıyla ilgili 3 gözaltı

T24 - Esenler'de 3 yıl önce bir İETT otobüsüne yönelik molotofkokteylli saldırıda 3 kişinin ölümüne ilişkin terör örgütü üyesi biri kadın 8 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Oruç Reis Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir İETT otobüsüne 2 Nisan 2006 tarihinde düzenlenen molotofkokteylli saldırı ve 3 kişinin ölümüyle ilgili İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında olayın failleri oldukları iddiasıyla terör örgütü üyesi biri kadın 8 kişi yakalandı.



Polisteki işlemleri tamamlanan bu kişiler, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi.



Bu arada 8 şüphelinin, aynı zamanda çeşitli tarihlerde molotofkokteylli korsan gösteri düzenlenmesi ve bazı polis araçlarına hasar verilmesi gibi olaylara da karıştıkları bildirildi.



Emniyette sorgulanan bu kişilerin, 2 Nisan 2006 tarihinde Esenler Atışalanı mevkisinde bir İETT otobüsüne molotofkokteyli atılması sonucu Sibel ve Sinem Özkan kardeşler ile Zülbiye Karasu'nun ölümü ve bir vatandaşın yaralanmasına sebep oldukları tespit edildi.

