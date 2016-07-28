T24 LogoT24 Logo
Gündem

Esenler Otogarı’nın da adı değişti

Otogarın adı ‘İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ olarak değiştirildi

28 Temmuz 2016 20:19

Metro Turizm sahibi Galip Öztürk, Büyük İstanbul Otogarı’nın isminin, ‘İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ olarak değiştirildiğini açıkladı.

Boğaziçi Köprüsü'nün adı da '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' olarak değiştirilmişti.

Metro Holding iştiraklerinden Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş’nin bünyesinde faaliyetlerine devam eden Büyük İstanbul Otogarı’nın ismi ‘İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ olarak değiştirildi. AVTER Yönetim Kurulu’nun aldığı bu önemli kararı, Metro Holding Kurucu Onursal Başkanı Galip Öztürk sosyal medya hesabından duyurdu.

 

ETİKETLER

esenlerotogaradıdeğişti
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-07-28T20:19:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/esenler-otogarinin-da-adi-degisti,352355","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/esenler-otogarinin-da-adi-degisti,352355"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24