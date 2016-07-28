Esenler Otogarı’nın da adı değişti

Metro Turizm sahibi Galip Öztürk, Büyük İstanbul Otogarı’nın isminin, ‘İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ olarak değiştirildiğini açıkladı.

Boğaziçi Köprüsü'nün adı da '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' olarak değiştirilmişti.

Metro Holding iştiraklerinden Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş’nin bünyesinde faaliyetlerine devam eden Büyük İstanbul Otogarı’nın ismi ‘İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ olarak değiştirildi. AVTER Yönetim Kurulu’nun aldığı bu önemli kararı, Metro Holding Kurucu Onursal Başkanı Galip Öztürk sosyal medya hesabından duyurdu.