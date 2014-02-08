Esenler otogarda taksici eylemi!

Esenler'deki İstanbul Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde olaylar çıktı. Otogara alınmayacakları yönünde bilgi aldıklarını belirten taksiciler, otogarın girişini bariyerler ile kapattı. Bariyerlere koydukları tahtaları yakan taksicilerin eylemi nedeniyle otogara otobüsler giremedi.

Otogar yönetimine tepki gösteren taksiciler güvenlik kulübelerini de parçaladı. Taksiciler, otogardaki bir otobüs firmasına ait yazıhaneyi de taşladı. Saldırıda yazıhanenin camları kırıldı. Otogardaki gerginlik sürüyor.