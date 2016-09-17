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Yaşam

Esenler Metro İstasyonu'nda soygun yaparken polisi farkedip kaçtı, otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti!

Diğer şüpheli Muhammet Dursun ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü

17 Eylül 2016 18:37

Esenler Metro İstasyonunun jetonmatiğindeki bozuk paraları çalmak isteyen şüpheliler polise yakalandı. Kaçmaya çalışan şüphelilerden birisi seyir halindeki otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, sabaha karşı Esenler Metro İstasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre istasyona gelen iki kişi yanlarında getirdikleri aletlerle jetonmatiğin içerisindeki bozuk paraları çalmak istedi. Durumu fark eden çevredekiler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri soygun girişimde bulunan Muhammet Dursun'u yakaladı. Polisleri görünce kaçmaya çalışan diğer şüpheli Davut Baran'a yoldan geçmekte olan otobüs çarptı. Yaralanan şüpheli ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Baran, kaldırıldığı hastanede hayatını kayberderken diğer şüpheli Muhammet Dursun ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

 

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