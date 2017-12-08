Esenler Kudüs için tek yürek oldu

İSTANBUL, (DHA) - ESENLER halkı, ABD\'nin Kudüs kararını protesto etmek için genci yaşlısı, kadını ve erkeğiyle Cuma Namazı sonrasında Dörtyol Meydanı\'nda tek yürek oldu. \"Kahrolsun Amerika, Kahrolsun İsrail\" sloganları atan binlerce Esenler sakini, Kudüs ve Filistinliler için dua etti.

Esenler Kudüs Sevdalıları Platformu tarafından ABD\'nin Kudüs kararını protesto etmek için Dörtyol Meydanı\'nda düzenlediği gösteri, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine binlerce Esenlerliyi bir araya getirdi. Cuma Namazı sonrasında Kur\'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan protesto gösterisine; AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Celal Erdoğan, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler Müftüsü Halil Şekerci, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.

“KUDÜS\'E SELAM DİRENİŞE DEVAM”

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile \"Kudüs İsrail\'in Değil İslam\'ın Başkentidir\", \"Kudüs Bizim Kırmızı Çizgimizdir\", \"Kudüs Müminlerin Haremidir\" pankartları taşıyan Esenlerliler, \"Kahrolsun Amerika, Kahrolsun İsrail\", \"Kudüs Bizimdir, Bizim Kalacak\" ve \"Kudüs\'e Selam, Direnişe Devam\" sloganları ve tekbirlerle Dörtyol Meydanı\'nı adeta inletti.

Kalabalığa seslenen HÜDAPAR, MHP, CHP ve AK Parti ilçe başkan ve temsilcileri de, Kudüs\'ün ABD tarafından İsrail\'in başkenti olarak tanınmasına ilişkin kararı ortak bir dille protesto ettiler. Peygamber Efendimiz\'in \"Müslüman, yanlışı gördüğünde eliyle düzeltsin, gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin, onu da yapamazsa, hiç olmazsa kalbiyle buğz etsin\" Hadis-i Şeriflerini hatırlatan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Celal Erdoğan, \"Sizlerde bugün burada, tepkinizi, karşı duruşunuzu dilinizle ifade ediyorsunuz. Attığınız tekbirlerden şunu anlıyorum. Bu haksızlığı ileriye götürürseniz bütün vücudumla, elimle, göğsümle nasıl 15 Temmuz\'da hainlere karşı durduysam haksızlığa karşı durmaya devam edeceğim diyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun\" diye konuştu.

“KUDÜS MÜSLÜMANLARIN KALACAKTIR”

Sloganlar ve tekbirler eşliğinde kürsüye çıkan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise, Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olarak kabul edilmesinin ABD\'nin 100 yıllık hayali, İsrali\'in de 71 yıllık hedefi olduğunu söyledi. Esenler\'in Peygamber Efendimizin emaneti olan Kudüs\'e sahip çıktığını belirten Başkan Göksu, \"Kudüs Müslümanlarındır, Kudüs Müslümanların kalacaktır. Bunu isteselerde, istemeselerde bu böyle olacaktır Allah\'ın izniyle. Arap Baharı, adı altında bunun alt yapısını yapmışlar. 71 yıl bunu başaramadılar. Çünkü biz vardık. Ama biz Sultan Hamid Han\'ın torunlarıyız\" dedi.

“KUDÜS BİZİM VAZGEÇİLMEZ KALEMİZDİR”

Kudüs’ün Müslümanların vazgeçilmez kalesi olduğuna vurgu yapan Göksu, konuşmasına şöyle devam etti:

\"Kudüs, bizim meselemiz. Kudüs düne kadar bizim toprağımızdı. Kudüs\'ü yüzyıllarca biz yönettik. Hamas Lideri İsmail Haniye\'nin kendisini ziyaret ettiğimde bana söylediği gibi; Filistin, kurtulmak için Abdülhamit Han\'ın torunlarını bekliyor. Şimdi soruyorum sizlere, \'Ey Abdülhamit Han\'ın torunları, unutmayın Kudüs\'ü geçerlerse İstanbul\'a gelirler, Diyarbakır\'a gelirler, Çanakkale’ye gelirler.Kudüs bizim vazgeçilmez kalemizdir. Biz Kudüs\'ü ve Mescid-i Aksa\'yı sahipsiz bırakmayacağız.\"

(FOTOĞRAFLI)