Esenler'de yol kenarında bulunan Yıldız Gül'ün katili ağabeyi çıktı

Esenler'de Yıldız Gül'ün yol kenarında boğazından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili ağabeyi K.B gözaltına alındı. K.B'nin cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Olay, Esenler, Mahmutbey Yolu, Sultangazi istikametinde akşam saat 20.00 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Yıldız Gül'ü yol üzerinde bulunan yeşillik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle boğazından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın yere yığılırken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı.

Yaralı halde caddeye kadar gelerek yardım istedi

Ağır yaralanan Gül, kendi imkanlarınla cadde kenarına kadar gelerek yardım istedi. Yoldan geçenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri boğazından bıçaklanan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis saatlerce delil aradı

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak hem yeşillik alanda hem de yol kenarında detaylı çalışma yaptı. Polis ekipleri olay hakkında çevredeki vatandaşlardan da bilgi alırken, güvenlik kameralarının da incelemeye alındığı öğrenildi.

Ağabeyi cinayeti itiraf etti

Polis cinayetle ilgili kadının ağabeyi K.B.'yi gözaltına aldı. K.B.'nin cinayeti itiraf ettiği belirtilirken, emniyet müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor. (DHA)

