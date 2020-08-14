Esenler Belediyesi, piknik masalarındaki 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi' yazısını sansürledi

Tevfik Göksu'nun başkanlığını yürüttüğü Esenler Belediyesi, piknik masaları üzerinde yer alan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi" yazısını kapattı.

31 Mart 2019 seçimlerinden üç buçuk ay önce açılışı yapılan bahçedeki yüzlerce piknik masası, İBB tarafından sağlanmıştı. İBB’nin şirketi olan İston A.Ş. tarafından üretilen piknik masalarının üzerinde, ahşaba oyulmuş durumda “İstanbul Büyükşehir Belediyesi” yazısı yer alıyordu.

Odatv'nin haberine göre, Esenler Belediyesi, kendisi tarafından düzenlenen bahçede, İBB’nin isminin görülmesini istemediği için ek bir çalışma yaptı. Masalardaki bütün İBB logolarını kapattırarak, kendi isminin yazılı olduğu tabelaları çaktırdı.

Piknik masalarını üreten İBB’nin şirketi İston A.Ş. yetkilileri, kır masalarının İBB’ye kendileri tarafından satıldığını, Esenler Belediyesi’ne İBB kanalı ile gittiğini ve masalarda “İstanbul Büyükşehir Belediyesi” yazısının yer aldığını söyledi.