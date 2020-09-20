Esenler Belediyesi'nin yılbaşında düzenlediği hediyelik kol saati ihalesini AKP'li yöneticinin şirketi kazanmış

AKP’li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun geçen yılbaşında düzenlediği hediyelik kol saati ihalesini AKP Esenler İlçe Başkanlığı’nda yönetici olan Bayram Akkaya’nın aile şirketinin kazandığı ortaya çıktı.

6 Aralık 2019'da şirketle imzalanan sözleşmeye göre hediyelik kol saatleri 26-31 Aralık tarihleri arasında 5 gün içinde belediyeye teslim edildi. İhalenin sonucu 14 Mayıs 2020'de kamuoyuna duyuruldu. İhalenin duyurusunda teknik şartname yer almadığı için alınan saatlerin markası ve adedi öğrenilemedi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, ihaleyi kazanan şirketin ortakları tanıdık. Şirketin ortakları olan Ferhat-Serhat Akkaya kardeşlerin babası, AKP Esenler İlçe Başkanlığında siyasi ve hukuki işlerden sorumlu başkan yardımcısı Bayram Akkaya.

Baba Akkaya, İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre ihaleyi kazanan şirketin aynı zamanda eski yöneticisi. Esenler Belediyesi daha önce de ‘tanıdık' isimlere giden ihalelerle gündeme gelmişti.

Esenler Belediyesi “Belediyemizin ihalelerine giren firma ve yöneticilerinin hangi partiye, hangi vakıf veya derneğe, hangi aidiyete mensup olduğuna bakmayız” denilmişti.