Esenler Belediyesi’nin 8 yıllık ihale bilançosu

İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili olan Tevfik Göksu'nun 3 dönemdir başkanlığını yaptığı Esenler Belediyesi'nin 2012-2020 tarihleri arasında son 8 yıldır verdiği ihaleleri alan firmaların parti ve vakıf bağlantıları dikkati çekti.

8 yılda en yüksek tutarda ihale alan firma Ayn Medya oldu. Toplam 41.9 milyon liralık 21 ihaleyi alan firmanın yöneticileri ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun TÜGVA'da yüksek istişare kurulu üyesi olması dikkat çekti.

Listedeki ilk firma Ayn Medya: Toplam 41 milyon 961 bin 180 liralık 21 ihale

Kamu İhale Kurumu (KİK) kayıtlarına dayandırılan Sözcü'den Özlem Güvemli imzalı habere göre, son 8 yılda Esenler Belediyesi'nden en yüksek tutar ile ihale alan firmaların ilk sırasında Ayn Medya İletişim Reklam Organizasyon İnsan Kaynakları Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi bulunuyor.

Şirket 8 yılda belediyeden şehir düşünce merkezi, sanat merkezi, kültür merkezi işletilmesi ve organizasyon işleri için toplam 41 milyon 961 bin 180 liralık 21 ihale aldı.

Ayn Medya hakkında ne biliniyor?

1992 yılında kurulan firma 2010 yılında Yavuz Baysan tarafından alındı. Baysan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yüksek istişare kurulu üyesi. Firma 2019'da başka bir isme, 2020 yılında da Bilge Uluslararası Ticaret Limited Şirketi'ne devredildi. Ayn Medya'nın şu an sahibi olan Bilge Uluslararası Ticaret Limited Şirketi'nin yönetiminde Hacı Dursun Bozo ve Osman Nuri Kabaktepe bulunuyor. Kabaktepe de Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve firmanın eski sahibi Baysan gibi TÜGVA yüksek istişare kurulu üyesi.

Eski AKP'li yöneticinin firması 2. sırada: 41 milyon 716 bin 758 lira tutarında 23 ihale

İkinci sırasında Birlik Elektrik İnşaat Tekstil Limited Şirketi yer alıyor. Bu firma da belediyeden 8 yılda yol tamiri, sokak aydınlatması, tadilat, bakım onarım işleri için toplam 41 milyon 716 bin 758 lira tutarında 23 ihale aldı.

Birlik Elektrik İnşaat Tekstil Limited Şirketi hakkında ne biliniyor?

Şirketin sahibi Kasım Albayrak eski bir AKP'li yönetici. Daha önce Esenler AKP İlçe Başkanlığı'nda “Mali ve İdari İşler”den sorumlu yürütme kurulu üyesi olarak görev yapmıştı.

İstanbul İnşaat Gıda Turizm Telekom Limited Şirketi 3. sırada

Esenler Belediyesi'nden ihale alan firmalar içinde üçüncü sırada da çok dikkat çekici bir firma var. 8 yılda 38 milyon 913 bin 509 liralık 10 ihale alan İstanbul İnşaat Gıda Turizm Telekom Limited Şirketi'nin sahibi Muharrem Söğünmez eski bir muhtar ve belediyeci.

Şirket hakkında ne biliniyor?

Esenler genelindeki cadde ve sokaklarda prestij yol uygulaması için açılan ihaleleri alan şirketin sahibi Söğünmez, 1994 yılında Bağcılar Belediyesi’nde Yol Yapım ve Onarım Amiri olarak görev yaptı. 1999 yılından itibaren 3 dönem Demirkapı Mahalle Muhtarlığı görevini üstlendi. Söğünmez, 2007 yılında küçük ortak olarak girdiği şirketin hisselerinin tamamına 2010 yılında sahip oldu.



