Esenler Belediyesi, borcunu iki cami, bir okul ve hizmet alanlarını devlete satıp ödedi

ANKA'dan Oktay Yıldırım'ın haberine göre; İBB'nin arazi satışını, Meclis'teki çoğunluğu ve büyük tartışmalarla engelleyen AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun Belediye Başkanı olduğu Esenler'de cami, okul, hizmet alanı benzeri pek çok yeri sattığı ortaya çıktı. Sayıştay’ın denetim raporuna göre, geçen yıl Esenler Belediyesi 12 taşınmazı 140 milyon 724 bin 892 TL’ye sattı.

Belediyenin geçen yıl satışını gerçekleştirdiği alanlar arasında inşaatı 2014 yılından beri bitirilemeyen “Esenler Tekstilkent Camii”, “Atışalanı Mimar Sinan Camii”, “Esenler Hasip Dinçsoy İlkokulu”, Kemer Mahallesi’nde Esenler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün kullandığı hizmet alanı ile aynı bölgedeki Afet Yönetim Merkezi olarak kullanılan hizmet alanı, Tekstilkent’te bulunan ve eğitim amaçlı kullanılması düşünülen boş arazi de bulunuyor.

Söz konusu yerlerin bazılarının, Esenler Belediyesi’nin devlete olan vergi borçlarına karşılık Maliye Hazinesi’ne devri için, 2018’de Belediye Meclisi'nde karar alınmıştı.