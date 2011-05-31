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Yaşam

ESENBOĞA'DAN, BATUM'A İLK DİREKT SEFER BATUM (A.A)

31 Mayıs 2011 15:45

-ESENBOĞA'DAN, BATUM'A İLK DİREKT SEFER BATUM (A.A) - 31.05.2011 - TAV Havalimanları'nın işlettiği Ankara Esenboğa Havalimanı ile Batum Havalimanı arasında karşılıklı doğrudan uçuşlar başladı. Anadolu Jet, seferleriyle başkent Ankara ile Gürcistan'ın en önemli turizm merkezi Batum birbirine bağlandı. İlk sefere katılan Türk Hava Yolları Yöneticileri ve gazetecileri taşıyan Anadolu Jet'in ''Karaman'' isimli uçağı 09.30'da Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti. İlk sefer dolayısıyla Anadolu Jet Bölgesel Uçuşlar Başkanı Sami Alan, uçakta konuklara çikolata ikram etti.  Uçak, saat 11.40'da Batum Havalimanı'na indi.  Burada düzenlenen törene, Acara Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Levan Varshlomidze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Levent Burak Burhan, TAV Yönetim Kurulu Başkanı Sani Şener ve öteki ilgililer katıldı.  Batum Havalimanı'ndaki törenin ardından da pasta kesilerek kokteyl düzenlendi. Kokteylin ardından Hamdi Topçu, Varshlomidze'ye THY ve Anadolu Jet'in birer uçak maketini ve Kütahya çinisi vazo hediye etti.

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