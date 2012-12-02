Esenboğa'da yangın çıktı, hava trafiği 2 saat durdu!

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda enerji veren kuvvet santralinde sabah saatlerinde meydana gelen yangın nedeniyle hava trafiği durdu.

Edinilen bilgiye göre, Esenboğa Havalimanı'na elektrik veren kuvvet santralinde saat 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle Esenboğa Havalimanı radar ve diğer sistemleri durdu. Radar sistemlerinin durmasından dolayı Esenboğa Havalimanı'nda iniş ve kalkışlara izin verilmedi.

Hava trafiğinin durmasından dolayı kalkış için sırada bekleyen uçaklar park yerine geri dönerken, yolcular terminallere alındı.

Ankara'dan kalkış yapacak uçaklar da park pozisyonuna geri döndü. Uçuşlar saat 09.47'ten itibaren tekrar başladı.



Pilotlar sürekli bilgi aldı



Esenboğa Havalimanı'nda çıkan yangınla ilgili olarak pilotlar uzun bir süre Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi'nden bilgi aldı.

İşte o konuşmalardan bazıları:

KULE: Radarlarda arıza söz konusu, bana verilen bilgiye göre; bu nedenle bana verilen bilgiye göre; sizi kaldıramayacağız

PİLOT: Geri dönelim mi efendim?

KULE: Sizi tekrar arayacağım...

KULE: Bana verilen bilgiye göre 102 numaralıya gitmeniz söylendi.

PİLOT: Ne kadar bekleme süremiz muhtemelen?

KULE: O konuda herhangi bir bilgi alamıyorum...

PİLOT: Bize daha detaylı bilgi verir misiniz? Uçakta yolcu bekliyor, mesaimiz geceden devam ediyor. Ben detaylı bilgi almak konumundayım sizden. 1 saat sonra mı olur? 2 saat sonra mı olur? Aşağı yukarı biliyorlardır bunu...

KULE: Efendim şöyle bir durum var burada. Kuvvet santralinde bir yangın çıktı. Yangına müdahele edilemiyor. Elektrik sistemleri şu an aküyle çalışıyor. Onun da bitmek üzere olduğu söylendi. Bize kalkış yapılamayacağı söylendi. Bize ne zaman düzeleceği hakkında net bir bilgi yok.