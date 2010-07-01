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Yaşam

Esenboğa'da sığır yakalama telaşı

Avustrulya'dan ithal edilen damızlık büyükbaş hayvanlar Esenboğa Havalimanı'nda tıra yüklenme esnasında kafesin kırılması sonucu kaçtı.

01 Temmuz 2010 03:00

T24- Avustralya'dan özel bir firma tarafından ithal edilen angus cinsi damızlık büyükbaş hayvanlar, Esenboğa Havalimanı'nda tıra yüklendiği sırada kafesin kırılması sonucu kaçtı.


Yetkililer, aprona kaçan hayvanları yakalamak için yoğun çaba harcadı.


Esenboğa Havalimanı’nın kargo bölümünde, Avustralya’dan getirilen büyükbaş hayvanlar, Artvin’e gönderilmek üzere tırlara bindirildi. Bu sırada kafesin kırılması sonucu 5 büyükbaş hayvan kaçtı. Apronda bulunan personel ve tır şoförleri angusları yakalamak için seferber oldu.


Bir süre sonra görevliler tarafından yakalanan anguslar tırla Artvin’e gönderilmek üzere yola çıktı.


Bu arada basın mensuplarının olayı görüntülemesi havalimanı yetkilileri tarafından engellendi.

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