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Yaşam

ESENBOĞA HAVALİMANI "FİLM SETİ" OLDU ANKARA (A.A)

03 Ağustos 2010 13:40

-ESENBOĞA HAVALİMANI "FİLM SETİ" OLDU ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - ''Aşk Tesadüfleri Sever'' adlı filmin bazı sahnelerinin çekimleri Esenboğa Havalimanında yapıldı. Aynı hastanede, aynı günde doğup, 33 yıl sonra tesadüfen tanışan ve birbirlerine aşık olan bir kadınla bir erkeğin hikayesini anlatan ''Aşk Tesadüfleri Sever'' filminin çekimi için Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Gidiş Terminaline film seti kuruldu. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği, senaryosunu Evren Şit'in yazdığı filmde ''Özgür'' karakterini canlandıran Mehmet Günsur'un, annesi Neriman'ı oynayan Şebnem Sönmez'i Ankara'dan İstanbul'a uğurladığı sahnenin çekimine, havalimanı yolcuları ve çalışanları da yoğun ilgi gösterdi. Yiğit Özçener, Altan Erkekli, Ayda Aksel, Şebnem Sönmez ve Yılmaz Gruda gibi oyuncuların da rol aldığı filmin çekimleri Ankara ve İstanbul'da sürüyor. Hikayesini İpek Sorak'ın, görüntü yönetmenliğini Veli Kuzlu'nun yaptığı filmin 4 Şubat 2011'de vizyona girmesi bekleniyor.

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