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Esen Yaman cinayetinde, eski eş azmettirmekten tutuklandı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Gaziemir İlçesi’nde Esen Yaman’ı (29) öldüren Serkan G

06 Aralık 2017 15:20

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Gaziemir İlçesi’nde Esen Yaman’ı (29) öldüren Serkan G. (28) ile azmettirici olduğu iddia edilen, genç kadının eski eşi Şevket B.’nin (30) yargılanmasına devam edildi. Başka suçtan tutuklu bulunan Şevket B., bu davadan da tutuklandı.
Olay, 9 Eylül 2016 tarihinde Sevgi Mahallesi 669 Sokak\'ta meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte yaşayan Esen Yaman, apartman girişinde genç kadınla ilişkisi olduğunu iddia eden Serkan G. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kaçan Serkan G. polis ekiplerince yakalandı, ardından tutuklandı. Soruşturmada, Serkan G.’nin ‘yaralama’ suçundan girdiği Foça Yarı Açık Cezaevi’nden izinli çıktıktan sonra geri dönmediği ve firari olduğu belirlendi. Öte yandan, öldürdüğü Esen Yaman’ın eski eşi Şevket B. ile de cezaevi arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Serkan G. ile Şevket B. hakkında dava açıldı.
İzmir 11\'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Serkan G. ve onu cinayete azmettirdiği öne sürülen Esen Yaman’ın eski eşi Şevket B.’nin müebbet hapis cezası istemiyle yargılandıkları davanın bugünü duruşmasına tutuklu sanık Serkan G., başka bir suçtan hükümlü olan, bu dosyada tutuksuz yargılanan sanık Şevket B., sanık avukatları, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Sanem Deniz Kural, Esen Yaman’ın annesi Esin Özalp ve avukatı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Savcı mütalaasında, tutuklu sanık Serkan G.\'nin üzerine atılı suçun niteliği ve kanıt durumu nazara alınarak tutukluluk halinin devam etmesini, tutuksuz yargılanan Şevket B.\'nin, gizli tanık beyanı, bilirkişi raporu ve tüm suç kapsamı değerlendirildiğinde, adam öldürmeye azmettirme suçundan tutuklanmasını talep etti. Kendisini kimsenin azmettirmediğini ileri süren tutuklu sanık Serkan G. ise kendi namusu için cinayeti işlediğini, bu olaydan dolayı pişman olduğunu ve tahliye talebinin de olmadığını söyledi.
Mahkeme heyeti, Serkan G.\'nin tutukluluk halinin devamına, başka bir suçtan tutuklu olan Şevket B.\'nin bu dava kapsamında da tutuklanmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

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