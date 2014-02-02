2005 yılında Irak’ın Süleymaniye kentine bölgede bulunan eşeklere dikkat çekmek amacıyla kurulan ve 2012 yılında Süleymaniye'de üzerinde kostüm ile kravat bulunan bir eşek büstü açan Kürdistan Eşekler Partisi kendini feshetti.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin Süleymaniye kentinde, eşeklere saygı gösterilmesi amacıyla 9 yıl önce Ömer Kalol tarafından kurulan ve 2012 yılında Süleymaniye’de üzerinde kostüm ile kravat bulunan bir eşek büstü de açan Kürdistan Eşekler Partisi, sürekli alay konusu olmaktan bıktığı ve gereken ilgiyi göremediği için kendini fesh etti. Parti Başkanı Ömer Kalol, insanların vermek istedikleri mesajı doğru anlamadığını, bu yüzden şahsını ailesini ve çocuklarını hedef aldığını belirterek, partililerinin de alay konusu olmaktan bıktığı için feshetme kararı aldıklarını söyledi.

Irak Kürt Bölgesinde 35 yıl önce bir grup hayvanseverin bir araya gelerek oluşturduğu Kürdistan Eşekler Topluluğu, 2005 yılında ise Süleymaniye’de partiye dönüştürüldü.

Kravatlı eşek büstü de açtılar

2012 yılında kent merkezinde 4 bin dolarlık bir masrafla üzerinde kostüm ve boynunda kravat bulunan bir eşek büstü de açan Kürdistan Eşekler Partisi, 9 yıl sonra baskılara daha fazla dayanamayarak kendini fesh etti. Kuzey Irak’ta yayın yapan Kürt İnternet sitelerinde yer alan haberlere göre, Kürt bölgesinde başta eşekler olmak üzere hayvanlara saygı gösterilmesi ve iyi muamele yapılması için kurulan Kürdistan Eşekler Partisi, Ziran (Anırma) isimli bir radyo da açmayı hedefliyordu.

’Eşekler kürtlerin mücadelelerine katıldı’

Kürt bölgesindeki eşekler için yıllarca mücadele ettiğini belirten Parti başkanı Ömer Kalol, "Eşekler her zamanKürtlerin mücadelelerine katıldı, yüklerine dayandı, Kürt militanlığının tüm yıllarında dağ sırtlarında bu ağırlığı taşıdı. Ancak buna rağmen gereken saygıyı görmedi" dedi.

Kurulduğu 2005 yılından bu yana partilileri sürekli alay konusu olan Kürdistan Eşekler Partisi, üyelerini ise ’küçük eşek’, ’semer vurulmuş eşek’ veya ’yaşlı eşek’ gibi lakaplarla çağırıyordu. Şubelerini ’ahır’, hücrelerini ise ’yemlik’ olarak adlandıran parti, Kürt siyasetçilerinin hiç bir zaman kendilerine eşit bir yaklaşım sergilememesinden yakındı.

Eşekname adıyla çevreci bir programı vardı

’Kername’ (Eşekname) adıyla çevreci bir siyasi programa da sahip olan ve az olduğu için Kürt hükümetinin kendilerine verdiği bütçeyi de reddeden Kürdistan Eşekler Partisi Başkanı Omer Kalol, "Böyle bir topluluk her ne kadar Kürtlerin gelenek ve göreneklerine uygun olmasa da bir mesaja sahipti ve bu şekilde geniş kitlelere ulaşmak istiyorduk. Ancak insanlar vermek istediğimiz mesajı anlamadı ve bu nedenle ailem ve çocuklarım hedef alındı. Mecburen partiyi fesh etmek zorunda kaldık" dedi