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Yaşam

Eşekle dünyayı gezdiler ama Boğaziçi Köprüsü'nden geçemediler

Eşek ve katırla çıktıkları dünya turunda 11 bin kilometreyi geride bırakan Fransız çift, Boğaziçi Köprüsü'nü geçemedi

20 Kasım 2014 22:51

Dört yıl önce, dünya turu yapmak için bir eşek ve bir katırla yola çıkan Fransız Morgane ve David çifti, geri dönüş yolunda geçmek istedikleri Boğaziçi Köprüsü'nde polis engeline takıldı.

SoL Haber Portalı'nda yer alana habere göre, Fransa'dan Tacikistan'a kadar onlarca ülkeyi gezen ve geri dönüşü Türkiye üzerinden yapmayı planlayan çift, yaya ve hayvanların geçişinin yasak olması sebebiyle köprüyü kullanamadı.

Dün geldikleri İstanbul'da ilk olarak Harem-Sirkeci vapurunu kullanmayı planlayan, ancak hayvanlarının vapura alınmaması sebebiyle Boğaziçi Köprüsü'ne yönelmek zorunda kalan çift, burada da polisler tarafından durduruldu. Polislerin, kendilerine “Köprüden yaya ve hayvanların geçişi yasak. Sizin de hayvanlarınızla birlikte bir kamyona binerek geçmekten başka çareniz yok. Kamyonların geçişine de bu köprüden değil, daha kuzeydeki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden izin veriliyor” demesi üzerine paraları olmadığını belirten çift, polislerden kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

“Bizim kamyon kiralayacak paramız yok, ya bir polis aracı bize eşlik ederek bu köprüyü kullanalım, ya da size bize bir kamyon ayarlayın” diyerek yardım talep eden çift, yetkililerden olumsuz cevap almalarının üzerine geceyi geçirecek boş bir alan bulmak üzere köprüyü terk etti.

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