'Eşek Okan!'

Disko Kralı programına konuk olan Emre Altuğ ile Okan Bayülgen arasında ilginç bir diyalog yaşandı.



Okan Bayülgen'in Disko Kralı programının medya arkası bölümünde Çağla Şikel'in sunuculuğunu eleştirmesi sonrasında hem Şikel hem de eşi Emre Altuğ ile Okan Bayülgen arasında polemik yaşanmıştı. Emre Altuğ da bir gün sabaha karşı Bayülgen'i aramış, ancak ünlü şovmen telefonu açmadığını söylemişti.



Bir müzikalde rol alan ve tiyatrocu arkadaşları ile birlikte Okan Bayülgen'in Disko Kralı programına konuk olan Emre Altuğ, Okan Bayülgen ile karşı karşıya geldi.



Programda söz isteyen Altuğ, gelmeden önce avukatını aradığını belirterek, şöyle konuştu:



"Röportajda söyledim, telefonumu açmadığı için Okan'ı gördüğüm yerde küfredeceğim dedim. Fakat gelmeden evvel avukatımı arayıp 'Hangi küfrü edersem Okan'a, acaba bana hakaret davası açmaz?' diye sordum. 'Eşek dersen açmaz' dedi."



Bayülgen, bu sözlerinin ardından Altuğ'a "Yerim ben seni" diyerek sarıldı ve böylece aralarında bir gerginlik olmadığını gösterdi.



Daha sonra Emre Altuğ, "Okan böyle bir şey yaptı, benim telefonumu açmadı; sırf küfür etmeyim de aramız bozulmasın diye. Benim Okan'a küfür etmem diye bir şey hiç bir zaman söz konusu olmadı. Her şeyden evvel benim ustamdır. Bizim de böyle bir mesleğimiz vardır. Benim ona böyle bir şey yapmam söz konusu değildi. Sadece bir şey sormak için aramıştım. Gereksiz bir şey yaşadık. Özel bir adamdır, özel bir insandır. Kolay kolay da kimsenin küfür etmemesi gereken bir adamdır. Ama benim telefonumu açmadığı için 'eşek'tir" diye konuştu.

