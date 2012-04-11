‘Eşek gibi yazacaksın’a 7 bin 300 lira ceza

Konya'da torunu için ilaç yazmayan doktora ''eşek gibi yazacaksın'' diye hakaret ettiği iddia edilen bir kişiye 7 bin 300 lira para cezası verildi.

Sarayönü ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Ahmet M. bir süre önce Sarayönü ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. E.K'ye yanında olmayan torunu için ilaç yazdırmak istedi.

E.K, yanında torunu olmadığı için Ahmet M'nin isteğini geri çevirdi. Bunun üzerine Ahmet M'nin doktora ''eşek gibi yazacaksın'' diye bağırarak hakaret ettiği iddiasıyla olay yargıya taşındı.

Sarayönü Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen hakaret duruşmasında aile hekimine ilacı ''eşek gibi yazacaksın'' diye bağıran Ahmet M'nin hakaret suçunu işlediği kararına varıldı.

Ahmet M'ye hakaret suçundan 7 bin 300 lira adli para cezası verildi. Durumu gözönünde bulundurulan sanık hakkında verilen cezasının hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl süreyle denetim sürecine tabi tutulmasına karar verildi.

Sanığın, denetim süreci içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde hükmün açıklanacağı bildirildi.