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Politika

'Eşek Adası'na Yunanlılar kilise bile yaptı'

Eşek” ve Bulamaç” adalarının Yunanlılar tarafından işgal edildiği yönündeki iddialar sonrası başlayan tartışma devam ediyor...

13 Mayıs 2011 03:00

T24 - İlk kez Demokrat Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek’in gündeme getirdiği Didim yakınındaki “Eşek” ve Bulamaç” adalarının Yunanlılar tarafından işgal edildiği yönündeki iddialar sonrası başlayan tartışma devam ediyor. 

DP Genel Başkanı Zeybek, Didim'in açıklarındaki “Bulamaç” ve “Eşek” adalarının 2004 yılında Yunanlılar tarafından işgal edildiğini ve hükümetin buna sessiz kaldığını açıklamış, "Yunanlılar, Eşek Adası’na gittiler ve kilise yaptılar. Yanına da Yunan Bayrağı çektiler" demişti. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:


DAVUTOĞLU’NA ÇAĞRI   

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı  Bünyamin Altunelli de, Bulamaç ve Eşek adalarının Yunanlılar tarafından işgal  edildiğini tekrarlayarak, “Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu bu konuyla ilgili,  Türk milletinin kendini iyi hissetmesini sağlayacak, güvende hissetmesini  sağlayacak açıklamalar yapmaya davet ediyorum” dedi.

Altunelli, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın  toplantısında, Türkiye'nin iyi yönetilmediğini savunarak, hükümetin “komşularla  sıfır problem politikası” kapsamında yanlış adımlar attığını iddia etti.


'2004 YILINDAN BU YANA İŞGAL EDİLİYOR'

“Bulamaç ve Eşek adaları, Yunanlılar tarafından 2004 yılından bu yana  işgal ediliyor” diyen Altunelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu bu konuyla ilgili, Türk milletinin  kendini iyi hissetmesini sağlayacak, güvende hissetmesini sağlayacak açıklamalar  yapmaya davet ediyorum. Lozan ve Paris anlaşmalarıyla Türkiye'nin egemenlik  sınırları içinde gösterilen bu 2 adanın Yunanistan'a devri ya da onlara ait  olduğu konusunda hiçbir uluslararası belge, ifade ve kayıt bulunmamaktadır.  Türkiye'nin kendi mülküne sahip çıkmaması yüzünden Bulamaç ve Eşek adaları bugün  Yunan bayraklarıyla donatılmış durumda. Adanız işgal edilsin, bir şey demeyin. Bu  sıfır problem mi?”

Partinin İstanbul milletvekili adayı Ümit Yalım da Eşek ve Bulamaç  adalarında çekilen fotoğrafları slayt eşliğinde göstererek, Eşek Adası'nda Yunan  bayrağının dalgalandığını ve adada Yunan askerlerinin olduğunu iddia etti.


DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Demokrat Parti Lideri Namık Kemal Zeybek'in gündeme getirdiği Dikili açıklarındaki iki adacığın hukuki statüsü konusunda açıklama  yapmaktan kaçındı. Dışişleri Enformasyon Dairesi, hurriyet.com.tr'nin sorusu üzerine; Ege'ye ilişkin son konuların Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları müsteşarları arasında yürütülmekte olan istikşafi görüşmelerde ele alındığını ifade etti.

Gerek Türkiye gerek Yunanistan'ın sorunların barışçı yollardan çözümü konusunda uzlaşma içinde olduğunu vurgulayan Dışişleri kaynakları, "Türkiye'nin Ege'deki pozisyonu değişmemiştir. Bu konular tüm Ege sorunları çerçevesinde istikşafi görüşmelerde ele alınmaktadır. Bu aşama, söz konusu adacıkların hukuki statüsü için bir açıklama yapmak için uygun değildir" değerlendirmesini yaptı.



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