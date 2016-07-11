Eşeği kamyonetin arkasına bağlayıp eziyet ettiler!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonetin kasasına iple bağlanan eşek, trafikteki bir sürücü tarafından görüntülendi. Turgutlu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na ait 45 ZA 8682 plakalı kamyonetin kasasına iple bağlanarak koşturulduğu öne sürülen eşeğe yapılan uygulama hayvansever vatandaşların tepkisine neden oldu.

DHA’nın haberine göre, Koşukırı mevkiinde dört nala koşturulan eşeği gören bir sürücü telefonuyla eşeğin fotoğrafını çekti. Çiftçi Malları Koruma Başkanı Mahmut Çetin, yaşanan olayı tasvip etmediklerini belirterek, "Personelimiz bir hata yapmış. Görüntüyü asla onaylamıyoruz. Eşeğe herhangi bir eziyet edilmemiştir. Sadece yavaş yavaş yürütülmüş. Böyle bir olayın yaşanmasını biz de istemezdik. Söz konusu personelimizi bu konuda uyardık. Eşeğin sağlık durumu iyi. Gelip ziyaret edebilirsiniz" dedi.