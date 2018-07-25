Eşeğe işkence yapan çoban yakalandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, hayvan otlatırken iki eşeğe sopayla defalarca vuran çoban Vedat Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı. 1250 lira idari para cezası uygulanan Vedat Ç., serbest bırakıldı. Vedat Ç.'nin iki eşeğe yaptığı işkence anın görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış ve tepki toplamıştı.

Arkadaşı tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, büyükbaş hayvan otlatan çoban Vedat Ç.'nin, yüklerini taşıyan iki eşeğin başına ceketini sarıp elindeki sopa ile boyun kısmına tüm gücüyle vurması ve hayvanların aldıkları darbe sonucu yere düşerken kahkahalarla gülmesi yer alıyor.

Görüntülere sosyal medyada tepki gösterilmesi üzerine, Kars Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Arpaçay ilçesine bağlı 54 yaylada işkenceci çobanı aramaya başlayan jandarma, kısa sürede Vedat Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakılan Vedat Ç.'ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kars Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek' suçundan hayvan başına 625 TL olmak üzere toplam 1250 TL idari para cezası uygulandı.