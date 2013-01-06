T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Esed'in açıklamaları ikiyüzlülüğün de ötesinde'

İngiltere ve Türkiye Dışişleri Bakanları, Esed'in 7 ay sonra yaptığı konuşmaya tepki verdi

06 Ocak 2013 17:19

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Beşşar Esed'in açıklamalarını "ikiyüzlülüğün de ötesinde" olarak tanımladı. Ülkesindeki şiddetten sadece Esed'in sorumlu olduğunu belirten Hague, "Boş reform sözleriyle kimseyi kandıramazsın" ifadelerini kullandı.

Hague, sosyal paylaşım sitesi twitter'dan gönderdiği mesajda Esed'in konuşmasına büyük tepki gösterdi.

Beşşar Esed'in açıklamalarına Avrupa Birliği'nden jet yanıt geldi. Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada bir geçiş hükümeti kurulabilmesi için Suriye liderinin görevi bırakması gerektiğinin altı çizildi.


'Yeni bir şey yok'


Esed'in açıklamalrını değerlendiren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Esed'in açıklamalarını kapalı bir salonda değil, halkın arasında yapabiliyor olması gerekirdi. Alanda artık yaşananlar dolayısıyla Esed inandırıcılığını kaybetti, şimdi söylediklerinde yeni bir şey yok" dedi.

ETİKETLER

esedsuriyeingilteretürkiyewilliam hagueahmet davutoğlu

İlgili Haberler

Esed çözüm planını açıkladı: Silahlar sussun, önce referandum sonra seçim

Esed, yedi ay sonra ilk kez bugün halkın karşısına geçerek bir konuşma yapıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24