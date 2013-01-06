'Esed'in açıklamaları ikiyüzlülüğün de ötesinde'

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Beşşar Esed'in açıklamalarını "ikiyüzlülüğün de ötesinde" olarak tanımladı. Ülkesindeki şiddetten sadece Esed'in sorumlu olduğunu belirten Hague, "Boş reform sözleriyle kimseyi kandıramazsın" ifadelerini kullandı.

Hague, sosyal paylaşım sitesi twitter'dan gönderdiği mesajda Esed'in konuşmasına büyük tepki gösterdi.

Beşşar Esed'in açıklamalarına Avrupa Birliği'nden jet yanıt geldi. Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada bir geçiş hükümeti kurulabilmesi için Suriye liderinin görevi bırakması gerektiğinin altı çizildi.



'Yeni bir şey yok'



Esed'in açıklamalrını değerlendiren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Esed'in açıklamalarını kapalı bir salonda değil, halkın arasında yapabiliyor olması gerekirdi. Alanda artık yaşananlar dolayısıyla Esed inandırıcılığını kaybetti, şimdi söylediklerinde yeni bir şey yok" dedi.